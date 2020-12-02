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Herkes koronavirüs aşısı olmalı mı?

Dünya, aşı haberleriyle corona virüs ile savaşında önemli bir koz kazanırken geliştirilen aşılar acil kullanım onayları için gerekli mercilere başvurmaya başladı. Onaylar alındığında ise, ilk olarak hangi grupların aşılanacağı ülkeler tarafından açıklanmaya başlarken toplumun ne kadarlık bölümünün aşı olacağı da merak konusu.
 02 Aralık 2020 14:43
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Herkes koronavirüs aşısı olmalı mı?

Dünyada 1,4 milyondan fazla kişinin hayatını kaybetmesine yol açan corona virüs ile mücadele uzun süredir devam ediyor. Aylarca süren karantina süreci ve tedbirlere rağmen corona virüs, ivmesini arttırarak sürüyor. Bilim insanları yaklaşık altı aydır aşı geliştirme çalışmalarına devam ederken iki aşı diğerlerinden bir adım öne çıkmış durumda.

İKİ AŞI ONAY BEKLİYOR

Alman aşısı olarak adlandırılan Pfizer-Biontech ile ABD aşısı olarak nitelendirilen Moderna geçtiğimiz günlerde ABD ve Avrupa'daki onay mercilerine acil kullanım izni için başvururken aşının sevkiyat planlamaları da titizlikle yapılıyor. Kısa bir süre içerisinde onaylanması beklenen söz konusu iki aşı için ülkeler ön siparişler vermeye devam ediyor. Ancak şimdi de, ilk olarak kimlerin aşı olacağı konusu gündemin ana maddesi olmuş durumda.

İLK AŞILANACAK GRUP YAKLAŞIK 24 MİLYON KİŞİ

Geçtiğimiz gün ABD'de corona virüse karşı geliştirilen aşıların öncelikli olarak sağlık çalışanları ile yaşlı bakımevlerinde kalanlara dağıtılacağı açıklandı. Karar alıcı komitenin önümüzdeki günlerde yeniden toplanarak ikinci öncelikli grupta kimlerin yer alacağına karar vereceği belirtildi. ABD'de ilk olarak aşılanacak grubun toplam nüfusu 24 milyon civarında.

DSÖ: YÜZDE 65 İLA YÜZDE 70 SÜRÜ BAĞIŞIKLIĞI İÇİN YETERLİ

Yaklaşık 330 milyon nüfusa sahip ülkede bütün nüfusun aşı olabilmesinin bahar aylarını bulabileceği öngörülürken toplumun ne kadarlık bir bölümünün aşı olmasının yeterli olabileceği konusu da konuşulmaya başlandı.

Bahar ayına kadar corona virüse verilecek kayıplar göz önüne alındığında Dünya Sağlık Örgütü, toplumun yüzde 65 ila yüzde 70'lik bölümünün aşı olmasının sürü bağışıklığnı sağlamak için yeterli olduğu görüşünde birleşiyor.

AVRUPA'DA ÖLÜM SAYISI 415 BİNE YAKLAŞTI

Yaklaşık 20 milyon vaka sayısıyla Avrupa kıtası corona virüsten en çok etkilenen kıtalardan biri durumunda. En çok vaka bildiren ülkeler Rusya, Fransa, İspanya, İngiltere ve İtalya olarak sıralanıyor.

Kıtada yaklaşık 415 bin kişi corona virüs nedeniyle hayatını kaybederken geliştirilen corona virüs aşılarının ilk olarak uygulanacağı ülkelerin de ABD ile birlikte Avrupa ülkeleri olması öngörülüyor.

AVRUPA'DA 500 MİLYON KİŞİ SÜRÜ BAĞIŞIKLIĞI İÇİN YETERLİ

Avrupa ülkelerinin başbakanlarından gelen açıklamalar da ülkelerin 2020'nin sonu ile 2021'in başlarında aşılanmaya başlanacağını gösteriyor.

Ülkeler tek tek ilk aşılanacak grupları açıklarken Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC) ise ortalama yüzde 67'lik aşılama oranının sürü bağışıklığının kritik eşiği olduğunun altını çizdi. Yaklaşık 750 milyon nüfusa sahip Avrupa kıtasında tahmini olarak 500 milyon kişinin aşılanmasının kıtada Covid-19'a karşı bağışıklık olturabileceğini gösteriyor.

HER ÜÇ KİŞİDEN İKİSİ AŞI OLURSA VİRÜS BÜYÜK DARBE ALIR

Bütün dünyayı etkisi altına alan corona virüs ile mücadele için üretilen aşıların toplumun yüzde kaçına uygulanacağı konusundaki fikirler doğrultusunda ülkeler öncelik gruplarını belirlemeye devam ediyor. Aşılar onay aldıktan sonra aşıların transfer süreçleri başlayacak ve kısa süre içerisinde öncelik gruplarına uygulanmaya başlanacak.

Dünyada söz sahibi sağlık kuruluşlarının toplumun ortalama yüzde 67'sinin, yani kabaca her üç kişiden ikisinin aşı olmasının virüs ile mücadele için kritik eşik olduğunun altını çiziyor. Öncelikle onay alması beklenen ve başarı yüzdeleri yüzde 94'ün üzerinde olan iki aşının sürü bağışıklığı sağlamadaki başarısı ne kadar hızlı yanıt verirse o kadar çabuk corona virüsü yok etme konusunda başarılı olacağız gibi görünüyor.

AKIN MURTEZA / ntv.com.tr
NTV
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