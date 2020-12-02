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Halalarının cenazesinde kardeşini ve eşini vuran zanlı tutuklandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde cenaze töreninde, kardeşi ile onun eşini pompalı tüfekle ağır yaralayan kişi, tutuklandı.
 02 Aralık 2020 14:55
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Halalarının cenazesinde kardeşini ve eşini vuran zanlı tutuklandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde cenaze töreninde, kardeşi ile onun eşini pompalı tüfekle ağır yaralayan kişi, tutuklandı.

Turgutlu Şehir Mezarlığı'nda dün yaşanan olayın ardından gözaltına alınan Tugay Atmaca'ya (48) sağlık kontrolünde Kovid-19 tanısı konuldu.

Atmaca, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan Turgutlu Devlet Hastanesindeki yaralıların hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.

Turgay Atmaca, dün halalarının cenazesinde aralarında husumet bulunduğu öğrenilen kardeşi Murat Atmaca (41) ve kardeşinin eşi Ayşegül Atmaca'yı (35) pompalı tüfekle yaralamış ve gözaltına alınmıştı.
Anadolu Ajansı
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