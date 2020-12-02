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RTÜK'ten Habertürk'e Ali Mahir Başarır cezası

RTÜK'ten CHP'li Ali Mahir Başarır yayınına ceza: Devletin zirvesi ile vatandaşlardan yoğun tepki gören çirkin sözleri yayınlayan Habertürk'e 5 kez program durdurma ve en üst sınırdan idari para cezası müeyyidesi uygulandı.
 02 Aralık 2020 14:59
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RTÜK'ten Habertürk'e Ali Mahir Başarır cezası

RTÜK'ten CHP'li Ali Mahir Başarır yayınına ceza: Devletin zirvesi ile vatandaşlardan yoğun tepki gören çirkin sözleri yayınlayan Habertürk'e 5 kez program durdurma ve en üst sınırdan idari para cezası müeyyidesi uygulandı.
DHA
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