Sağlık Müdürü uyardı: Virüse yakalananlar bunu sakın yapmasın!

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge, korona virüs (Covid-19) hastalarının tedavilerinde düzenli ilaç kullanımının önemine değinerek erken başlanan ve doğru dozlarda alınan ilaç tedavisinin, hastalığın ilerlemesini büyük ölçüde engellediğini ve yoğun bakıma geçiş oranını düşürdüğünü belirtti.

Covid-19 testleri pozitif çıkan ve evde tedavilerine başlanan hastalara ilaçların filyasyon ekiplerince ulaştırıldığını, bu ilaçların Sağlık Bakanlığı kılavuzlarında önerildiğini ve ücretsiz verildiğini hatırlatan Bilge; İl Sağlık Müdürlüğünce hizmet veren '0 222 230 8025 Covid Çağrı Hattı'na gelen geri bildirimlerden hastaların ilaçların kullanılmasında en çok yaptığı yanlışın ilaç dozunu karıştırmak olduğunu söyledi. Bilge, "Ayaktan izlenecek komplike olmayan veya hafif-orta pnömonisi olan olası/kesin Covid-19 olgularında ve yatış endikasyonu olan Covid-19 olgularında Hidroksiklorokin ve/veya Favipiravir kullanımı öneriliyor. İki ilacın da mutlaka hekim tavsiyesi ve gözetiminde kullanılması gerekiyor. Buna göre Favipiravir'in ilk gün sabah ve akşam 8'er tane, devamında ise 4 gün boyunca yine sabah ve akşam 3'er tane içilmesi, vatandaşlar aldıkları dozu kendilerine ilaçlarla birlikte ulaştırılan broşürler üzerinden takip edebilir ve ilaçların kullanımında herhangi bir yan etki görüldüğünde veya şikayetlerin artması durumunda ise hekime başvurmaları gerekir" dedi.