'Zekeriya Öz'ün kasası' olduğu iddia edilen avukatın 15 yıla kadar hapsi istendi

Yurt dışına kaçan eski savcı Zekeriya Öz'ün Dubai tatilinin masraflarının kendisi tarafından karşılandığına ilişkin Ali Ağaoğlu'ndan belge istediği ve Öz'ün kasası olduğu iddia edilen avukat Tayfun Aktaş'ın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan, 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Tayfun Aktaş ve avukatı katıldı.

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, Aktaş'ın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan, 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Aktaş ve avukatı mütalaaya karşı savunma hazırlamaları için süre istedi.

Mahkeme heyeti, esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma için sanık ve avukata süre vererek duruşmayı erteledi.

- İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, örgütün yargı alanındaki kumpaslarında kilit rol oynayan ve hakkında yürütülen soruşturma kapsamında meslekten ihraç edilen eski savcı Zekeriya Öz'ün Dubai tatilinin masraflarının sanık Tayfun Aktaş tarafından karşılandığına ilişkin belge almaları için Aktaş ile bazı kişileri, iş adamı Ali Ağaoğlu'nun ofisine yolladığı belirtiliyor.

Aktaş'ın aynı zamanda "Zekeriya Öz'ün kasası" konumunda olduğunun da ileri sürüldüğü ifade edilen iddianamede, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan, 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.