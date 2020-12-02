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Valilikten 'spor salonu hastaneye çevrildi' iddiasına yalanlama

İzmir Valiliği, bazı basın yayın organlarında yer alan bir hastanenin spor salonunun salgın nedeniyle hastane olarak kullanıldığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
 02 Aralık 2020 15:31
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Valilikten 'spor salonu hastaneye çevrildi' iddiasına yalanlama

İzmir Valiliği, bazı basın yayın organlarında yer alan bir hastanenin spor salonunun salgın nedeniyle hastane olarak kullanıldığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Vailikten yapılan yazılı açıklamada söz konusu haberlerde "Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinin spor salonu hastaneye çevrildi" şeklinde ifadeler yer aldığı belirtildi.

Açıklamada, 30 Ekim günü İzmir'de meydana gelen 6,6 şiddetindeki depremden hemen sonra hastanenin depremden en çok etkilenen Bayraklı'ya yakın olması, depremin yıkıcılığının ve meydana gelen hasarın büyüklüğünün öngörülememesi nedeniyle ihtiyaten hastanenin spor salonunun "Acil Müdahale ve Barınma Alanına" çevrildiği ifade edildi.

Açıklamada, şunlara yer verildi:

"Görüntülerde yer alan ön müdahale ve acil servis alanı deprem sonrasında gerek duyulmadığı için boşaltılmış olup asli kullanıma geri döndürülmüştür. Söz konusu görüntü ve içeriklerde pandemi sürecinde kullanılıyor algısı yaratılmış olup kamuoyu yanlış yönlendirilmiştir."
Anadolu Ajansı
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