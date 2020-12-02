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Başkentte toplu taşımaya sokağa çıkma kısıtlaması düzenlemesi

EGO Genel Müdürlüğü, korona virüs salgınını kontrol altında tutmak için Ankara Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan sokağa çıkma kısıtlaması kararı nedeniyle toplu taşıma araçlarında hareket saatlerini yeniden düzenledi.
 02 Aralık 2020 15:38
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Başkentte toplu taşımaya sokağa çıkma kısıtlaması düzenlemesi

EGO Genel Müdürlüğü, korona virüs salgınını kontrol altında tutmak için Ankara Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan sokağa çıkma kısıtlaması kararı nedeniyle toplu taşıma araçlarında hareket saatlerini yeniden düzenledi.

EGO Genel Müdürlüğü, korona virüs salgınını kontrol altında tutmak amacıyla Ankara Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan sokağa çıkma kısıtlaması kararı kapsamında otobüs ve raylı sistemlerin hareket saatlerini yeniden düzenledi. EGO otobüslerinin güncellenen hareket saatleri ile güzergahlarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EGO CEP'te uygulamasından ya da 'www.ego.gov.tr' internet adresi üzerinden ulaşılabilecek.

Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı saatler kapsamında hafta içi 21.00-24.00 saatleri arasında özel halk otobüsleri (ÖHO), özel toplu taşıma araçları (ÖTA) ile Metro ve ANKARAY hizmet vermeyecek. Sokağa çıkma kısıtlamasında ÖHO, ÖTA, Metro ve ANKARAY'ın hizmet vermeyeceği Başkent'te EGO otobüsleri diğer semtlerden Ulus-Sıhhiye-Kızılay istikametine gelen hatlarda ve raylı sistemlerde hizmet verecek. Servis hizmeti veren hatlarda ise otobüsler metro ağlarının son sefer saatlerine uygun olarak hareket edecek. Metro ve ANKARAY hareket saatlerine ve son tren saatlerine "https://www.ego.gov.tr/dosya/indir/22811.pdf" adresinden, otobüs hareket saatlerine ise https://www.ego.gov.tr/dosya/indir/22810.pdf adresi üzerinden ulaşılabiliyor.
İhlas Haber Ajansı
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