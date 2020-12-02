Yağmur Aşık, Emre Aşık'ın kaldığı oteli basıp tehdit etmiş

Eski milli futbolcu Emre Aşık'ın boşanma sürecindeki eşi Yağmur Aşık ile bir sanık hakkında, Emre Aşık'ı öldürmeye teşebbüs suçlamasıyla 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davanın görülmesine başlandı.

Emre Aşık ve avukatı Funda Sadıkahmet Alp, sabah saatlerinde duruşmanın yapılacağı Düzce Adliyesine geldi.

2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, "kasten adam öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla tutuksuz yargılanan Yağmur Aşık yer almazken, sanık Erdi S. hazır bulundu.

Duruşmada ifade veren Emre Aşık, sanıklardan şikayetçi olduğunu ifade etti.

Erdi S'yi tanımadığını belirten Emre Aşık, "Davaya katılmak istiyorum. Bu olayla ilgili bana Instagramdan İlyas'ın kızı yazdı. Yağmur'un beni öldürme planı yaptığından bahsetti. 'Seni öldürmeyi planlıyorlar.' dedi. Avukatıma yönlendirdim. Daha sonra avukatımın girişimiyle sanıkların yakalandığını öğrendim. Ayrıca boşanma davası açtığımda Yağmur, sahibi olduğum oteli bastı. Ofisime girdi, beni tehdit etti. 'Seni bitireceğim, sonun Vatan Şaşmaz gibi olacak.' dedi. Bu olay hakkında da şikayette bulunmuştuk." diye konuştu.

- "Yağmur yatıp kalkıp Emre'yi öldürmek, öldürtmek istiyordu"

Sanık Erdi S. ise savcılığa samimi şekilde itirafta bulunduğunu ve olayı net bir şekilde anlattığını söyledi.

Cezaevinden firar ettiğinde sanık Yağmur Aşık'ın kendisini aradığını savunan Erdi S, "Yağmur beni aldı. Arabada ve günlük evlerde kaldık. Evde kalırken fotoğraf çekip Emre Aşık ve avukatına gönderdim. Savcılığa verdiğim ifadeye sadığım. Bu işi yapmayacağımı söyledim. Yağmur yatıp kalkıp Emre'yi öldürmek, öldürtmek istiyordu. Yağmur bana Arnavutköy'deki evinin arka tarafında bulunan ormanlık alanda kanlı et parçasına ateş ettirdi. Gözümü kırparak ateş ettiğim için 'Sen bu işi yapamazsın.' dedi." ifadelerini kullandı.

Erdi S, 8 Şubat'ta cezaevinden firar ettiğini ve Yağmur Aşık'ın kendisini aldığını belirterek, şöyle devam etti:

"İstanbul'un Arnavutköy ilçesindeki evine gittik. 10-15 gün Yağmur'un evinde kaldık. Daha sonra Bursa'daki annesinin, oradan da Karasu'daki anneannesinin evine gittik. Yağmur'un annesinin evine gittiğimizde annesi Yağmur'daki 2 silahı gördü ve 'Bunlar ne diye?' sordu. Emre'yi öldürmeye yönelik teklifi kabul etmedim. Adapazarı'nda araç kiraladık. Aranmam olduğu için aracı Yağmur kiraladı. Yağmur ile aracı önlü arkalı kullanıyorduk. Düzce'ye gelirken İlyas'ı aradım. İlyas yanımda getirdiğim Yağmur'un Emre'nin eşi olduğunu biliyordu. İlyas'ın evinde 2-3 gece kaldım.

Yağmur bana sürekli Emre'yi öldürmekten bahsediyordu. Bu işten önce Emre ve avukatına ulaştım. Suçlamaları kabul etmiyorum. Otoyolun İzmit kesiminde siyah bir araçla buluştuk. Biz bekledik, bu araç geldi. Yağmur araçtan indi arkadaşıyla görüştü, ben tanımıyordum. Cezaevinden çıkınca bu kişinin Baycan Ş. olduğunu öğrendim. Daha sonra bu şahıs beni yanına çağırdı. Şahıs araçta bana Emre'yi kastederek 'Sen yapabilecek misin?' dedi. Ben de 'Bu tarz bir işe girmem.' dedim. Ayrıca 'Yurt dışına çıkmayı düşünüyor musun?' diye sordu. Yağmur, aracın bagajından aldığı 280 bin lirayı adama verdi. Niye verdiğini sorduğum zaman bana parayı Emre'yi öldürtmek için verdiğini söyledi. 'Senin yapamadığın işi yapacak.' demişti. Emre'yi öldürtmek için bu parayı verdiğini anlamıştım."

Cezaevinden firar ettikten sonra Yağmur Aşık ile ilişkisi olduğunu anlatan Erdi S, "Daha sonra kendimi Sertaç Ataoğlu olarak tanıtıp Emre Aşık'ın avukatını aradım. Elimde Yağmur ile ilgili fotoğraflardan bahsettim. Emre Aşık benimle görüşmedi. Kendisine Whatsapp'tan birkaç fotoğraf attım. Yağmur İstanbul'da bir korsan taksiciden 2 silah ve 10 bin lira para aldı. Yağmur benden hamile kaldığı için Emre'nin bizi öldürtmek istediğini söylüyordu. Telefonla ve kullandığımız açık hattan aranıp tehdit ediliyorduk. Bunu yaptıranın Emre olduğunu düşünüyordu. Korunmak için silahları aldığımızı söylüyordu. Düzce'de jandarma ekiplerine yakalanınca cezaevine girdim. Yağmur söylediği halde avukat tutmadı. Beni kullandığını düşünüyorum. Ziyaretime gelmedi." diye konuştu.

Mahkeme başkanının, ilk ifadesinde Yağmur Aşık'ın Emre Aşık'ı öldürme düşüncesinden neden bahsetmediğini sorması üzerine Erdi S, şunları kaydetti:

"Yağmur'la yakalanmadan önce İlyas'ın Gölormanı köyündeki evinde 3 gün kaldık. Yağmur, İlyas'a 2 bin 500 lira borç verdi. Yağmur bu süreçte sık sık Emre'yi öldürme düşüncesinden bahsediyordu. İlyas'a beyaz domuz sordu. Beyaz domuzun insanı kemikleriyle birlikte yediğini söylediğini hatırlıyorum. Bizden kimse şüphelenmez demişti. Alkol ortamında İlyas'a Emre'yi öldürmeyi teklif etti, ciddiye almadım. Yağmur, 'Benim kocayı da öldürsene, 5 milyon lira veririm. Ne olacak?' dedi. İlyas Yağmur'un Emre'nin eşi olduğunu biliyordu. Bizi İlyas ihbar etti."

Erdi S, Emre Aşık'ın avukatının, müvekkilinin kimliğinin kendi üzerinden nasıl çıktığını sorması üzerine "Bu kimlik Yağmur'un çantasında bulundu. Yağmur, Emre'ye benzediğim için onun kimliğini kullanmamı istedi." dedi.

Sanık Erdi S, bir kamu görevlisinin şoförünün İstanbul'dan Düzce'ye gelirken kendilerine yakalanmamaları için eskortluk yaptığını öne sürerek, o gün hiçbir uygulamaya rastlamadan Düzce'ye geldiklerini sözlerine ekledi.

Mahkeme heyeti, sanık Yağmur Aşık ile tanık İlyas Y. hakkında duruşmaya zorla getirilme kararı vererek, duruşmayı 12 Aralık'a erteledi.

Duruşmanın ardından açıklama yapan Emre Aşık'ın avukatı Funda Sadıkahmet Alp, sanık Erdi S'nin ciddi ve detaylı iddialarda bulunduğunu ifade etti. "Müvekkilimizle alakalı bir eylem içerisinde olduklarını çok net bir şekilde ifade etti." diyen Alp, "Farklı farklı isimlerden bahsetti. Diğer sanık Yağmur Aşık da dinlenildikten sonra işin rengi detaylı bir şekilde ortaya çıkacaktır." dedi.

- İddianameden

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca mart ayında "dur" ihtarına uymayarak kaçan ve yaşanan kovalamaca sonucunda yakalanan Emre Aşık'ın boşanma sürecindeki eşi Yağmur Aşık ve yanındaki cezaevi firarisi Erdi S. hakkında hazırlanan iddianamede, şüphelilerin müşteki Emre Aşık'ı öldürmek amacıyla gerçekleştirdikleri "silah temin etme" ve "müştekiyi öldürdükten sonra gömmek amacıyla yer temin etmeye çalışmaları" şeklindeki eylemlerin "kasten öldürme" suçunun icrai hareketi niteliğinde olduğunun kabul edilmesi gerektiği belirtilmişti. İddianamede, şüpheliler Erdi S. ve Yağmur Aşık'ın müşteki Emre Aşık'a yönelik "kasten adam öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.

- Olay

Erdi S. idaresindeki 34 S 4443 plakalı araç, 26 Mart'ta Düzce İl Merkez Jandarma Komutanlığı ekiplerince rutin kontroller sırasında durdurulmak istenmiş, ihtara uymayan ve bir jandarma personelini hafif yaralayan sürücü kaçmıştı.

Şüphelilerin bulunduğu adres araştırma sonucu belirlenmiş, sürücü ve araçtaki Yağmur Aşık, kent merkezinde gizlendikleri eve düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı. Evde 2 ruhsatsız tabanca ile 89 fişek ele geçirilmişti.

Şüphelilerden Erdi S. tutuklanmış, Aşık ise savcılık ifadesinden sonra serbest bırakılmıştı. Erdi S. de daha sonra tahliye edilmişti.