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TBMM Dışişleri Komisyonunda 2 kanun teklifi kabul edildi

TBMM Dışişleri Komisyonu, uluslararası anlaşmaların onaylanmasını uygun bulan 2 kanun teklifini kabul etti.
 02 Aralık 2020 16:02
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TBMM Dışişleri Komisyonunda 2 kanun teklifi kabul edildi

TBMM Dışişleri Komisyonu, uluslararası anlaşmaların onaylanmasını uygun bulan 2 kanun teklifini kabul etti.

Komisyon, AK Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç başkanlığında toplandı.

Kılıç, toplantıya katılan Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran'ın Kovid-19 tedavisini tamamladığını belirterek, Kıran'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

Komisyon toplantılarını Kovid-19 tedbirleri bağlamında az sayıda kişiyle gerçekleştirmek istediklerini vurgulayan Kılıç, toplantının basına yapılacağını bildirdi.

Toplantıda, "Türkiye ile Kazakistan Arasında Askeri İş Birliği Anlaşmasının Notalarla Birlikte Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi" ile "Türkiye ve Karadağ Arasında Karadağ Vatandaşlarına Konsolosluk Yardımı Sunulması Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi" kabul edildi.

TİKA Başkanı Serkan Kayalar, Komisyona, "TİKA'nın Gerçekleştirdiği Projeler" konulu bir sunum yaptı.
Anadolu Ajansı
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