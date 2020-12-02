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1000 kişilik gelir uzman yardımcılığı sınavı ertelendi

Gelir İdaresi Başkanlığı, 1000 kişilik gelir uzman yardımcılığı sınavını Covid-19 salgını nedeniyle ileri bir tarihe erteledi.
 02 Aralık 2020 16:11
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1000 kişilik gelir uzman yardımcılığı sınavı ertelendi

Gelir İdaresi Başkanlığı, 1000 kişilik gelir uzman yardımcılığı sınavını Covid-19 salgını nedeniyle ileri bir tarihe erteledi.

GELİR UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DÜZELTME İLANI

27.10.2020 tarihli ve 31287 sayılı Resmi Gazete'de aslına uygun olarak yayımlanan ilanımızda;

-"Giriş sınavının yazılı bölümü 12 Aralık 2020 Cumartesi günü saat 10.00'da Ankara'da yapılacaktır." ifadesi,

-"Başkanlığımızca 12 Aralık 2020 tarihinde yapılacak olan Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavının yazılı bölümü, Covid-19 salgını nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmiştir.

Sınavın yapılacağı tarih Başkanlığımız internet sitesinde (http://www.gib.gov.tr) daha sonra duyurulacaktır." olarak düzeltilmiştir.

İlan olunur.

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Memurlar.Net
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