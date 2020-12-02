1000 kişilik gelir uzman yardımcılığı sınavı ertelendi
|02 Aralık 2020 16:11
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Gelir İdaresi Başkanlığı, 1000 kişilik gelir uzman yardımcılığı sınavını Covid-19 salgını nedeniyle ileri bir tarihe erteledi.
GELİR UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DÜZELTME İLANI
27.10.2020 tarihli ve 31287 sayılı Resmi Gazete'de aslına uygun olarak yayımlanan ilanımızda;
-"Giriş sınavının yazılı bölümü 12 Aralık 2020 Cumartesi günü saat 10.00'da Ankara'da yapılacaktır." ifadesi,
-"Başkanlığımızca 12 Aralık 2020 tarihinde yapılacak olan Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavının yazılı bölümü, Covid-19 salgını nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmiştir.
Sınavın yapılacağı tarih Başkanlığımız internet sitesinde (http://www.gib.gov.tr) daha sonra duyurulacaktır." olarak düzeltilmiştir.
İlan olunur.
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