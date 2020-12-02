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Belediyede 868 bin liralık maaş vurgunu

Samsun'un İlkadım ilçe belediyesinde bir işçinin, personel maaşlarından her ay küçük miktarlarda parayı kendi banka hesabına geçirerek, 16 ayda 868 bin liralık vurgun yaptığı ortaya çıktı.
 02 Aralık 2020 16:23
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Belediyede 868 bin liralık maaş vurgunu

İlkadım Belediyesi'nin insan kaynakları biriminde personel maaşlarıyla ilgili evrakları düzenleyen C.G isimli bir çalışanın, personel maaşlarından her ay düzenli olarak kendi hesabına para aktarımı yaparak 16 ay içinde toplam 868 bin lirayı zimmetine geçirdiği ortaya çıktı. Her belediye çalışanından çok küçük miktarlarda yapılan aktarım bu yüzden dikkat çekmedi.

Vurgun, maaşları yatıran bankanın C.G'nin banka hesaplarında yaşanan yüksek para hareketliliğinden şüphelenmesi üzerine ortaya çıktı. Banka, C.G'nin hesabında yaşanan anormal para hareketliliği üzerine İYİ Parti yönetimindeki İlkadım Belediyesi'ne bilgi verdi. Belediye yönetimi ise yaptığı görüşme sonrası personelin zimmeti itiraf ettiğini duyurdu.

BELEDİYEDEN SUÇ DUYURUSU

Gündeme gelen 868 bin liralık zimmete para geçirme olayının ortaya çıkması üzerine İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş'ın idari soruşturma talimatı verdiği ve söz konusu personeli açığa aldırdığı belirtildi.

Hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulan personelin, aldığı paranın 150 bin lirasını iade ettiği öğrenildi. Ayrıca zimmet dolayısıyla söz konusu kişinin mal varlığına tedbir kararı konuldu.

BELEDİYE BAŞKANI AÇIKLAMA YAPTI

Öte yandan İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Belediyemizde bordro düzenlemesinde görev alan ve personel müdürlüğümüzde çalışan C.G tarafından Temmuz 2019'dan Kasım 2020'ye kadar düzenli olarak her ay 4 bin liradan başlamış 9, 16, 30, 180 bine kadar giden bir tabloda normal bağış ödemelerinin dışında kendi hesabına para aktarımı yapmıştır. Hesapların kontrolünü de bu arkadaş yaptığı için olay fark edilmiyor. Bu çalışanın süreç içerisinde 860 bin lira kendisine para aktarıldığı tespit ediliyor. Şimdi bir taraftan bu paranın ödemesi yapılacak bir taraftan kendisi hakkında suç duyurusunda bulunduk savcılığa. Belediyeye 150 bin lira geri ödenme yaptı. Biz bu arada C.G'nin üzerine kayıtlı gayrimenkullerine, hesaplarındaki paraya ve aracına el koydurduk. İnceleme devam ediyor. 'Bu işi tek başına mı yaptı yoksa başka birileri de mi var?' sorusu inceleme sonunda ortaya çıkacak."

Haydar Öztürk-Gazeteduvar
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