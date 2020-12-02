Korona nedeniyle velayeti alınan çocuk, hemşire anneye geri verildi
|02 Aralık 2020 16:59
|+Aa- Yazdır
Ordu'da sağlık çalışanı olduğu için korona virüsü (Kovid-19) riski bulunduğu gerekçesiyle 5 yaşındaki çocuğunun velayeti alınan hemşire, evladına yeniden kavuştu.
Ordu'da karşılıklı olarak birbirlerine boşanma davası açan Cemile ve Mehmet Atakan Deniz çiftinin 5 yaşındaki çocukları Şükrü Kuzey'in velayeti anneye verildi. Ancak baba Mehmet Atakan Deniz, eşinin ambulans hemşiresi olduğu ve sürekli evlere girip çıktığı için çocuğunun salgın nedeniyle ağır risk altında olduğunu ileri sürerek, velayetin kendisine verilmesi talebiyle 13 Temmuz'da mahkemeye başvurdu. Görülen mahkemenin ara kararında mahkeme heyeti, 'geçici velayetinin babaya verilmesinin çocuğun yüksek yararına olacaktır' diyerek, velayeti babaya verdi. Verilen karara avukatı aracılığı ile itiraz eden Cemile Deniz, Ordu 2. Aile Mahkemesi, psikolog ve pedagoglardan oluşan uzman bilirkişi heyetinden rapor istedi. Bilirkişiler, anne ve babanın ayrı ayrı yaşadıkları ortamları inceledi. Çocuk da dahil psikolojik durumlarına bakıldı. Mahkeme heyeti, kararını uzmanların hazırladığı rapor sonrası açıkladı.
Çocuğuna yeniden kavuştu
Gerekli incelemeler sonrası mahkeme heyeti, sağlık çalışanı olması ve korona riski bulunması nedeniyle 5 yaşındaki çocuğun velayetinin anneden alınmasına dair kararından vazgeçti. Annenin itirazını kabul eden mahkeme, velayeti babadan alarak yeniden geçici olarak anneye verdi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Belediyede 868 bin liralık maaş vurgunu
02 Aralık 2020 16:23
|Yağmur Aşık, Emre Aşık'ın kaldığı oteli basıp tehdit etmiş
02 Aralık 2020 15:52
|Halalarının cenazesinde kardeşini ve eşini vuran zanlı tutuklandı
02 Aralık 2020 14:55
|Kahramanmaraş'ta inşaat alanında ceset bulundu
02 Aralık 2020 12:53
|Dehşet anları kamerada! Kadını böyle tekmeledi
02 Aralık 2020 12:10
|Karaman'da yıkılan metruk binada kafatası ve kemik parçaları bulundu
02 Aralık 2020 12:03
|Kavgadan korkup dolaba saklandılar... İşte o anlar
02 Aralık 2020 10:40
|Dizinin set çalışanlarına yönelik saldırıda 7 yeni gözaltı
02 Aralık 2020 09:51
|Kadir Şeker yeni cezaevine nakledildi
02 Aralık 2020 09:00
|Hatay'da tarım işçilerini taşıyan midibüs ile minibüs çarpıştı: 16 yaralı var
02 Aralık 2020 08:42