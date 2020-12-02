YÖK'ten Engelsiz Üniversite ödülleri duyurusu

Yükseköğretimde öğrenim gören engelli öğrencilerin fiziksel mekanlara, eğitsel imkanlara ve sosyo-kültürel faaliyetlere erişimleri konusunda farkındalık yaratmak ve iyi uygulamaları yaygınlaştırmak amacıyla Engelsiz Üniversite Ödülleri ilk defa 2018 yılında verilmeye başlanmıştır.

Ödüller:

I. Engelsiz Üniversite Bayrakları

Mekanda Erişilebilirlik (Turuncu Bayrak)

Eğitimde Erişilebilirlik (Yeşil Bayrak)

Sosyo-Kültürel Faaliyetlerde Erişilebilirlik (Mavi Bayrak) ve

II. Engelsiz Program Nişanları

olmak üzere iki kategoride verilmektedir.?

Bu yıl yapılacak değerlendirmelerde ilgili ödüllere ilişkin standart kriterler korunmakla birlikte, 2019-2020 eğitim öğretim yılının ikinci döneminden itibaren COVID-19 Küresel Salgını dolayısıyla uzaktan eğitime geçilmiş olması hususu da göz önünde bulundurularak, bu süreçte üniversitelerimiz tarafından hayata geçirilen uygulamalara ilişkin detaylı bilgi de istenmektedir.

BAŞVURU TAKVİMİ

Duyuru : 03 Aralık 2020

Başvurular : 21 Aralık 2020 - 31 Ocak 2021

Sonuç Açıklama: Mayıs 2021

YÖK BAŞKANLIĞI