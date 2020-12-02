YÖK'ten Engelsiz Üniversite ödülleri duyurusu
|02 Aralık 2020 17:17
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Yükseköğretimde öğrenim gören engelli öğrencilerin fiziksel mekanlara, eğitsel imkanlara ve sosyo-kültürel faaliyetlere erişimleri konusunda farkındalık yaratmak ve iyi uygulamaları yaygınlaştırmak amacıyla Engelsiz Üniversite Ödülleri ilk defa 2018 yılında verilmeye başlanmıştır.
Ödüller:
I. Engelsiz Üniversite Bayrakları
Mekanda Erişilebilirlik (Turuncu Bayrak)
Eğitimde Erişilebilirlik (Yeşil Bayrak)
Sosyo-Kültürel Faaliyetlerde Erişilebilirlik (Mavi Bayrak) ve
II. Engelsiz Program Nişanları
olmak üzere iki kategoride verilmektedir.?
Bu yıl yapılacak değerlendirmelerde ilgili ödüllere ilişkin standart kriterler korunmakla birlikte, 2019-2020 eğitim öğretim yılının ikinci döneminden itibaren COVID-19 Küresel Salgını dolayısıyla uzaktan eğitime geçilmiş olması hususu da göz önünde bulundurularak, bu süreçte üniversitelerimiz tarafından hayata geçirilen uygulamalara ilişkin detaylı bilgi de istenmektedir.
BAŞVURU TAKVİMİ
Duyuru : 03 Aralık 2020
Başvurular : 21 Aralık 2020 - 31 Ocak 2021
Sonuç Açıklama: Mayıs 2021
YÖK BAŞKANLIĞI
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