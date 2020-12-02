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TFF Başkanı Özdemir koronavirüse yakalandı

Türkiye Futbol Federasyonu, başkan Nihat Özdemir'in Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.
 02 Aralık 2020 17:50
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TFF Başkanı Özdemir koronavirüse yakalandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

TFF'den yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Nihat Özdemir'in yaptırdığı Kovid-19 testi pozitif çıkmıştır. Genel sağlık durumu iyi olan başkanımızın tedavi ve karantina süreci başlamıştır." ifadeleri kullanıldı.
Anadolu Ajansı
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