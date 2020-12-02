Yerli ve milli savunma sistemlerine yenileri eklenecek
|02 Aralık 2020 17:54
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Savunma Sanayii İcra Komitesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı.
Yaklaşık 2,5 saat süren toplantının ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen toplantıda, savunma sanayiindeki gelişmeler ele alınmış; TSK ve güvenlik birimlerimizin kullandığı yerli ve milli sistemlerimize yenilerini eklemeye yönelik elektronik harp, kent güvenliği sistemleri, muhabere, silah, mühimmat, füze ile muhtelif platformlara ilişkin çeşitli projeler karara bağlanmıştır. Toplantıda, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ve güvenlik birimlerimizin başarıyla sürdürdüğü çalışmalarında yerli ve milli savunma sanayiinin tasarladığı, geliştirdiği ve ürettiği ürünlerin öneminin son gelişmelerle bir kez daha ortaya çıktığı vurgulanmıştır. Savunma sanayii sektörünün Covid-19 kaynaklı salgına rağmen çalışmalarına ara vermeden devam ettiği vurgulanan toplantıda, teknoloji odaklı ve Ar-Ge temelli savunma sanayii politikamızın güçlenerek süreceği, sektörler arası tecrübe paylaşımı ve ihracata yönelik çalışmaların artacağı dile getirilmiştir. Türkiye tam bağımsız savunma sanayii hedefiyle kararlı bir şekilde yoluna devam edecektir."
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