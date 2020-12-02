FETÖ sanığı eski üsteğmenin cezasına 'etkin pişmanlık' indirimi
|02 Aralık 2020 18:16
|+Aa- Yazdır
Adana'da, FETÖ/PDY "mahrem imamları" ile ankesörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri iddiasıyla yargılanan eski üsteğmen 3 sanıktan biri etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı, diğer iki sanığın ise beraatine karar verildi.
Adana 11.Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklar C.O, M.E. ve İ.D. ile avukatları katıldı.
Sanık C.O, örgüt mahrem imamlarının kendisini ankesörlü ve büfe telefonlarından aradığını belirterek, "Tüm bildiklerimi mahkeme aşamalarında samimi bir şekilde anlattım. Beyan ve teşhislerim dosya kapsamında mevcuttur. Beraatime karar verilmesini talep ediyorum." dedi.
Duruşmada savunma yapan diğer sanıklar ise suçlamaları reddederek beraatlerine karar verilmesini istedi.
Duruşma savcısı, mütalaasında, sanık C.O'nun mahkeme aşamalarında tutarlı beyan ve teşhislerde bulunması dikkate alınarak etkin pişmanlık hükümleri kapsamına cezalandırılması, sanık M.E. ve İ.D'nin ise delil yetersizliği gerekçesiyle beraatine karar verilmesi yönünde görüş sundu.
Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan önce 7 yıl 6 ay hapse mahkum ettiği C.O'nun cezasını, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 1 yıl 6 ay 22 güne indirerek, hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına, M.E. ve İ.D'nin ise beraatine karar verdi. Heyet, ayrıca sanıkların mevcut hallerinin devamına da hükmetti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|CHP'li Şişli Belediye Başkan Yardımcısı PKK'dan tutuklandı
02 Aralık 2020 16:56
|'Zekeriya Öz'ün kasası' olduğu iddia edilen avukatın 15 yıla kadar hapsi istendi
02 Aralık 2020 15:23
|Kırmızı bültenle aranan PKK'lı terörist Şanlıurfa'da yakalandı
02 Aralık 2020 14:47
|Samsun'da FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına operasyon: 4 gözaltı
02 Aralık 2020 14:07
|Örgüt kadroları irşat imamı Bahattin Karataş
02 Aralık 2020 13:01
|Siirt kırsalında PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi
02 Aralık 2020 12:38
|Başkent'te DEAŞ operasyonunda 18 kişiye gözaltı
02 Aralık 2020 10:46
|Trabzon'da FETÖ'nün sözde Vakfıkebir imamı yakalandı
02 Aralık 2020 10:30
|HSK, 13 Hakim ve Savcı'yı daha ihraç etti
02 Aralık 2020 09:34
|Terör örgütü PKK'ya IKBY'de tasfiye
02 Aralık 2020 09:11