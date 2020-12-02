Kayserispor eski Başkanı koronavirüse yenik düştü
|02 Aralık 2020 18:38
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Hes Kablo Kayserispor eski başkanlarından Sami Yangın, koronavirüs salgınından ötürü hayatını kaybetti.
Süper Lig'de mücadele veren Hes Kablo Kayserispor'un eski başkanlarından Sami Yangın hayatını kaybetti. Bir süredir Koranavirüs tedavisi gören Sami Yangın, hayata tutunamadı. 72 yaşındaki işadamı bugün hayatını kaybederken eşi Necmiye Yangın'ın koronavirüs tedavisi devam ediyor.
Sami Yangın, Hes Kablo Kayserispor takımında 1984-1985 sezonunda başkanlık yaparken 1987-1988 ve 1988-1989 sezonlarında da Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev üstlenmişti. Kayseri'de faaliyet yürüten Saygın Tekstil'in yönetim kurulu başkanı olan Sami Yangın, 3 Aralık 2020 Perşembe günü Kayseri Hulusi Akar Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrasında defnedilecek.
Eski Başkan Sami Yangın'ın vefatı sonrasında Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı taziye mesajı yayınladı. Başkan Berna Gözbaşı, "Kayserimize işadamı; Kayserispor'umuza ise başkan ve yönetici olarak yaptığı katkılarla hepimizin gönlünde yer edinen Sami Yangın ağabeyi kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Kendisine Allah'tan rahmet, basta ailesi ve yakınları olmak üzere tüm Kayseri'ye başsağlığı diliyorum" cümleleri kurdu.
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