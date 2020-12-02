1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

CHP'li Karaca'dan 'engelli aylıkları' açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, engelli aylıklarının hane geliri değil, kişinin geliri esas alınarak eşit yurttaşlık temelinde verilmesi gerektiğini bildirdi.
 02 Aralık 2020 19:09
+Aa- Yazdır
CHP'li Karaca'dan 'engelli aylıkları' açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, engelli aylıklarının hane geliri değil, kişinin geliri esas alınarak eşit yurttaşlık temelinde verilmesi gerektiğini bildirdi.

Karaca, yaptığı yazılı açıklamada, engelli aylıklarının bağlanmasında hane gelirinin esas alınmasının sosyal adaleti sağlamayacağını, bu durumun engelli vatandaşların haklarına erişimde yeni mağduriyetler yaşamasına sebep olacağını belirtti.

Bu uygulamanın sosyal yardımları hak değil lütuf olarak gören anlayışın sonucu olduğunu aktaran Karaca, "Engelli aylıkları hane geliri değil, kişinin geliri esas alınarak eşit yurttaşlık temelinde verilmelidir. Geçen sene verdiğimiz kanun teklifi bir an önce TBMM gündemine alınarak kanunlaşmalıdır. Bir yıldır kanun teklifim tozlu raflarda bekliyor. Engelli yurttaşlarımızın hakkını teslim etmek için daha ne bekliyorsunuz?" diye sordu.

Pandemi döneminde engellilerin haklarına erişim engellerinin arttığını iddia eden Karaca, pandemide özel olarak politika üretilmesi gereken gruplardan birinin engelliler olduğunu kaydetti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Milletvekilleri, Genel Kurul'da maskesiz konuşmayacak
02 Aralık 2020 20:18		 Meclis, 7 Aralık'tan itibaren aralıksız 12 gün çalışacak
02 Aralık 2020 20:03
Bazı müdürlerin görevden alındığı iddiasına ilişkin açıklama
02 Aralık 2020 19:58		 Koronavirüs verileri açıklandı: Vaka sayısı 32 bine yaklaştı
02 Aralık 2020 19:22
2 bin 500 belediye çalışanı iş bırakma eylemi yaptı
02 Aralık 2020 19:20		 Bakan Soylu: İmamoğlu'na suikast girişimi söz konusu değil
02 Aralık 2020 17:39
Kılıçdaroğlu: Milletvekilleri terörist cenazesine katılmamalı
02 Aralık 2020 14:12		 Bakan Akar'dan Tank paleti fabrikası açıklaması
02 Aralık 2020 13:59
'İrini Operasyonu, Türkiye'ye karşı bir araç olarak kullanıldı'
02 Aralık 2020 12:49		 'Ordunun 'satılmış' kelimesiyle yan yana konulması akla ziyan'
02 Aralık 2020 11:47
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:18 - Milletvekilleri, Genel Kurul'da maskesiz konuşmayacak20:16 - AYM'den mesai saatlerine koronavirüs düzenlemesi20:13 - 1200 yıllık vaftiz teknesini satmaya çalışırken yakalandı20:11 - 40 milyon yıllık 'kılıç dişli kaplan' açık artırmayla satılıyor20:06 - Belediye hukuk danışmanına saldırıya ilişkin 3 kişi gözaltında20:03 - Meclis, 7 Aralık'tan itibaren aralıksız 12 gün çalışacak
19:58 - Bazı müdürlerin görevden alındığı iddiasına ilişkin açıklama19:47 - Şehit Onbaşı Osman Güler, son yolculuğuna uğurlandı19:43 - Devlet okulu bacasız fabrika gibi üretim yapıyor19:42 - Nazan öğretmen kansere yenik düştü19:22 - Koronavirüs verileri açıklandı: Vaka sayısı 32 bine yaklaştı19:20 - 2 bin 500 belediye çalışanı iş bırakma eylemi yaptı
19:19 - 10 yıllık aracının plakası başka araca ait çıktı19:09 - CHP'li Karaca'dan 'engelli aylıkları' açıklaması18:54 - Gazi Yüzbaşı, azmiyle profesör oldu, Erdoğan'dan ödül aldı18:50 - Adnan Oktar suç örgütü sanığı: Çok büyük baskı var, örgütten ayrılmak imkansız18:45 - Ünlülerin sörf eğitmeni koronavirüse yenildi
18:38 - Kayserispor eski Başkanı koronavirüse yenik düştü
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Belediye Başkanı istifa etti, Kaymakam ve kurum müdürleri de görevden alındı
MEB: LGS ve YKS'de öğrencilerimiz tüm müfredattan sorumlu
HSK, 13 Hakim ve Savcı'yı daha ihraç etti
En etkili bilim insanları listesinde yer alan 857 Türk akademisyenin tam listesi
Bilim Kurulu üyesi, virüsün yoğunlaştığı yaşları açıkladı
MEB, 2020 yılı alan değişikliği duyurusunu yayımladı
'Otobüs ve uçakla seyahatte, kuruldan izin almaya gerek yok'
'Yılbaşında 4 gün sokağa çıkma kısıtlaması olabilir'
Koronavirüs verileri açıklandı: Vaka sayısı 32 bine yaklaştı
Kısıtlamayla birlikte acil servisler nefes aldı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Arrow 1
balon balığı avcılığı desteği 3
Ezgi Molanın komik diş macunu reklamı 1
trt dinle 1
02.12.2020 başakşehir vs leipzig maçı 1
kamuda mesai saatlerinin 10:00-16:00 arası olması 3
Paynet 1
trendyol 1
turpun büyüğü heybede 1
kasım ayı sözlük puan sıralaması 5
SON İLANLAR
Horasan Belediyesi Engelli İşçi Alacak
2 Nisan Polisevi İşçi Alacak
DSİ İşçi Alacak
Uzgörür Belediyesi Memur Alacak
Kocaeli Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kırklareli Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Zonguldak Kilimli Belediyesi 1 İşçi Alacak
Konya Şehir Hizmetleri 10 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam