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10 yıllık aracının plakası başka araca ait çıktı

10 yıllık aracının plakası başka araca ait çıkınca şaşkınlık yaşadı
 02 Aralık 2020 19:19
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10 yıllık aracının plakası başka araca ait çıktı

Sivas'ta gurbetçi vatandaş, 10 yıldır kullandığı aracının plakasının sistem üzerinde başka bir araca ait çıkması karşısında şaşkınlık yaşadı.

Edinilen bilgilere göre olay, kent merkezi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Aracıyla Hollanda Amsterdam'dan Sivas'a gelen Hasan Hüseyin Kılıç isimli gurbetçi vatandaş, minibüs aracıyla bulvar üzerinde seyir halindeyken polis ekipleri tarafından durduruldu ve plaka kontrolü yapıldı. Yapılan kontrollerde araç üzerinde takılı olan Hollanda plakasının başka bir araca ait olduğu ortaya çıktı. Araçta kardeşiyle birlikte seyahat eden Hasan Hüseyin Kılıç, 10 yıldır kullandığı aracının plakasının başka araca ait çıkması üzerine şaşkınlık yaşadı. Ekipler, aracın motor şasesinin kontrolünü yapmak üzere il emniyet müdürlüğüne götürdü.

Ahmet Kılıç, 10 yıldır kullandıkları araçlarıyla her yıl Sivas'a geldiklerini belirterek, "Bu araç bizim, 10 yıldır kullanıyoruz. 2010 yılında sıfır almıştık. Her yıl Sivas'a aracımızla gidip geliyoruz. Bu yıl 6 ay bekledik, burada polis ekipleri durdurdu aracınız başka model ve markaya ait araca çıkıyor dediler. 10 yıldır böyle bir olay olmadı, sanırım gümrükte bir yanlışlık oldu. Şuan ekipler inceliyor, inşallah hayırlı bir sonuç çıkar " dedi.
İhlas Haber Ajansı
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