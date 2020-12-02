Nazan öğretmen kansere yenik düştü
Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenlerinden Nazan Memiş kansere yenik düştü.
|02 Aralık 2020 19:42
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Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenlerinden Nazan Memiş kansere yenik düştü.
Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Muhasebe Öğretmeni olan Nazan Memiş, bir süredir kanser tedavisi gördüğü Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, yayımladığı taziye mesajında, "İlimiz Melikgazi İlçesi Mehmet Akif Ersoy MTAL Muhasebe Öğretmenimiz Nazan Memiş'in vefat haberini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan Rahmet kederli ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" ifadesinde bulundu.
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