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Devlet okulu bacasız fabrika gibi üretim yapıyor

Muş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, yılın 12 ayı mobilya ve demir doğrama üretimi yaparak pandemi sürecine rağmen milli ekonomiye 671 bin TL'lik katkı sağladı.
 02 Aralık 2020 19:43
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Devlet okulu bacasız fabrika gibi üretim yapıyor

Muş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, yılın 12 ayı mobilya ve demir doğrama üretimi yaparak pandemi sürecine rağmen milli ekonomiye 671 bin TL'lik katkı sağladı.

Binin üzerinde öğrencisi bulunan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 6 alan ve 13 atölyeyle bacasız fabrika gibi üretim yapıyor. Pandemi nedeniyle eğitim öğretimde esneklik sağlayan okul yönetimi, derslere katılmak isteyen öğrencilerle üretimi sürdürüyor. Çevre iller, kamu ve özel sektöre üretim yapan okul, pandemi sürecinde döner sermayeye 671 bin 380 lira ciro sağlayarak, öğrencilere 73 bin 157 lira ödeme yaptı. Kendi elektriğini üretebilen okullar arasında yer alan Muş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, öğrencilere meslek edinme noktasında da büyük fırsat sağlıyor.

"Okulumuz yıllık 1 milyonun üzerinde ciro yapmaktadır"

Okulda yapılan üretimle ilgili açıklamalarda bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç, Muş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin 6 alan ve 13 atölyede eğitim verdiğini söyledi. Burada okuyan öğrencilerin 9. sınıftan itibaren bu atölyelerde uygulamalı dersleri gördüğünü kaydeden Kıvanç, "Burada aldıkları bilgilerle, becerilerle döner sermayeden faydalanmaktalar. Hem ilimize çeşitli malzemeler üretilmekte hem de çevre illerimizin ihtiyaçları da giderilmektedir. Öğrencilerimiz döner sermayeden almış oldukları pay ile başta kendi eğitim giderlerini karşılamakta, hatta bazı öğrencilerimiz aynı zamanda ailelerine de büyük katkı sunmaktadırlar. Bu bizleri son derece sevindirmekte. Mezun olduklarında iş yeri açabiliyorlar. Okudukları süreç içerisinde staj yaparak mesleklerini de geliştirmektedirler. Okulumuz yıllık 1 milyonun üzerinde ciro yapmaktadır. Aynı zamanda özel sektöre de biz üretim yapmaktayız. Elimizde bakanlığımızın çok güçlü ve büyük makinelerimiz mevcut. Bunlarla piyasaya da üretim yapmaktayız" dedi.

Muş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin binin üzerinde öğrencisi, 125 öğretmen ve personeliyle birlikte kente hizmet vermekte olduğunu anlatan Okul Müdürü Erhan Subaşı ise pandemi döneminde özellikle döner sermayeye ara verilmediğini ifade etti. 2019 yılında 1 milyon 41 binin üzerinde ciro yaptıklarını hatırlatan Subaşı, "Bunun yanında 205 binin üzerinde para devlete vergi olarak döndü. Ayrıca öğrencilerimize 72 bin liranın üzerinde ücret ödendi. Öğrencilerimiz 12 ay boyunca çalışıyor. Bu yılda pandemi nedeniyle 671 bin 380 dolaylarında ciromuz oldu. Bu yıl öğrencilerimize döner sermayeden 73 bin 157 lira ücret ödedik.

Okulumuz gerek GES enerjisi, gerek rüzgar enerjisi, gerekse bioenerji olarak birçok projeye imza attı. Şu anda kendi elektrik enerjisini üreten okullardan biriyiz. Doğu Anadolu Bölgesinde sayılı okullardan biriyiz. Bacasız fabrika gibi Muş'a hizmet veriyoruz. Buradan mezun olan öğrencilerimiz kendilerini geliştirerek inşallah Türkiye'nin ekonomisine de fayda sağlayacaktır" diye konuştu.

Pandemi nedeniyle okulların tatil olmasına rağmen gönüllü olarak okula gelen öğrencilerle üretimin devam ettiği bildirildi.
İhlas Haber Ajansı
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