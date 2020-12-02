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Şehit Onbaşı Osman Güler, son yolculuğuna uğurlandı

HAKKARİ'nin Çukurca ilçesinde meydana gelen araç kazasında yaralanan, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit olan Piyade Sözleşmeli Onbaşı Osman Güler'in (25) cenazesi memleketi Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.
 02 Aralık 2020 19:47
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Şehit Onbaşı Osman Güler, son yolculuğuna uğurlandı

HAKKARİ'nin Çukurca ilçesinde meydana gelen araç kazasında yaralanan, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit olan Piyade Sözleşmeli Onbaşı Osman Güler'in (25) cenazesi memleketi Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Çukurca ilçesinde üs bölgesinde ikmal malzemesi taşıyan askeri aracın kaza yapması sonucu ağır yaralanan Piyade Sözleşmeli Onbaşı Osman Güler, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit Güler'in Türk bayrağına sarılı cenazesi dün gece Hakkari'de düzenlenen törenin ardından askeri uçakla memleketi Kütahya'ya getirildi. Şehit Güler için Tavşanlı ilçesine bağlı Ömerbey Mahallesi Beke Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, şehidin babası Nazım Güler, kardeşleri ve yakınlarının yanı sıra Kütahya Valisi Ali Çelik, Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Piyade Tuğgeneral Necati Gündüz, Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Tavşanlı Kaymakamı Erdoğan Kanyılmaz, Tavşanlı Belediye Başkanı Mustafa Güler, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Kırbaç, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç ve ilçe halkı katıldı. İkindi vakti İlçe Müftüsü Hüseyin Aksoy tarafından koronavirüs tedbirlerine uyularak kıldırılan cenaze namazının ardından Şehit Osman Güler, Ömerbey Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi. Törene katılanlar Şehitler ölmez vatan bölünmez sloganları attı.
DHA
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