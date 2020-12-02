40 milyon yıllık 'kılıç dişli kaplan' açık artırmayla satılıyor
Bir ABD çiftliğinde keşfedilen "kılıç dişli kaplan" adlı yaklaşık 40 milyon yıllık iskelet İsviçre'nin Cenevre'de açık artırmayla satışa sunulacak.
|02 Aralık 2020 20:11
|+Aa- Yazdır
Bir ABD çiftliğinde keşfedilen "kılıç dişli kaplan" adlı 37 milyon yıllık iskelet İsviçre'nin Cenevre kentinde açık artırmayla satışa sunulacak. Yaklaşık 120 santimetre uzunluğundaki iskeletin, 8 Aralık'ta İsviçre kentinde düzenlenen açık artırmada 55 bin ila 73.750 Euro arasında bir fiyat aralığında alıcı bulması bekleniyor. Piguet müzayede evinin müdürü Bernard Piguet, "Bu fosil, her şeyden önce korunması için olağanüstü: 37 milyon yaşında ve yüzde 90'i sağlam" diye konuştu. Güney Dakota'da keşfedilen fosilleşmiş iskeletin, gergedanları avlayan yaklaşık 160 kilogram ağırlığındaki bir Hoplophoneus'a ait olduğu aktarıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|AİHM, Türkiye aleyhine verdiği ihtiyati tedbir kararını kaldırdı
02 Aralık 2020 15:20
|Pfizer-BioNTech aşısı İngiltere'de onaylandı
02 Aralık 2020 10:20
|Oruç Reis'in dönmesiyle birlikte gergin açıklamalar son buldu
02 Aralık 2020 07:20
|Almanya'da bir araç yayalara çarptı: 5 ölü, 14 yaralı
01 Aralık 2020 21:35
|Köprüden nehre atlayan ABD'li YouTuber kafatasını kırdı
01 Aralık 2020 20:36
|500'e yakın gazeteci Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
01 Aralık 2020 19:29
|Çin'in örnek toplamak üzere fırlattığı uzay aracı Ay'a indi
01 Aralık 2020 19:27
|Avrupa İlaç Ajansına aşı onayı için ikinci başvuru yapıldı
01 Aralık 2020 15:24
|Yunanistan gerçek vaka sayılarını açıklamıyor, soruşturma başlatıldı
01 Aralık 2020 15:19
|Rusya'da kovid aşısı oldular, virüse yakalandılar!
01 Aralık 2020 11:42