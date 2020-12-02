1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

1200 yıllık vaftiz teknesini satmaya çalışırken yakalandı

Çorum'da çiftçi M.K., tarlasında bulup, bir süre hayvanlarının su ihtiyacını karşılamak için yalak olarak kullandığı taş vaftiz teknesini, tarihi eser olduğunu öğrenince internete koyduğu ilanla 100 bin TL'ye satmak istedi. Harekete geçen jandarma ekipleri, satılmak istenen tarihi esere el koydu, M.K.'yi de gözaltına aldı.
 02 Aralık 2020 20:13
+Aa- Yazdır
1200 yıllık vaftiz teknesini satmaya çalışırken yakalandı

Ortaköy ilçesinde tarım ve hayvancılıkla uğraşan M.K. tarlada çalıştığı sırada ne olduğunu bilmediği taştan yapılı tekneyi, traktörle evine getirdi. M.K., taş tekneyi hayvanların su ihtiyacını karşılamak için evinin önüne yerleştirip, yalak olarak kullandı. Bir süre sonra taş teknenin, tarihi eser niteliği taşıdığını öğrendi. Yaptırdığı incelemede 1200 yıllık taş vaftiz teknesi olduğunu anlayan M.K., tarihi eseri satmak için internet ortamında bir siteye ilan verdi.

100 BİN TL'YE SATMAK İSTEYİNCE YAKALANDI

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eserin internet üzerinden 100 bin TL'ye satmaya çalışıldığı bilgisi üzerine harekete geçip, operasyon düzenledi. Ekiplerin soruşturması sonucu, ilçede yapılan baskında M.K. yakalanarak gözaltına alındı. El konulan taş vaftiz teknesi ise belediye, müze ve jandarma ekiplerinin titiz çalışması sonucu bulunduğu yerden kepçe yardımıyla bir araca yüklenerek Çorum Müzesi görevlilerine teslim edildi.

MÜZEDE SERGİLENECEK

Müze görevlilerince yapılan ilk incelemelerde tarihi eserin, 9 veya 10'uncu yüzyıldan kalma 1200 yıllık taş vaftiz teknesi olduğu belirlendi. Çorum Müze Müdürü Metin Çakar, tarihi yapıyı, müzede sergilemeyi düşündüklerini söyleyerek "Tarihi eser, jandarma ekiplerimizin operasyonunda ele geçirildi. 9 veya 10'uncu yüzyıldan kaldığını düşündüğümüz taş vaftiz teknesi, kendi döneminde Hristiyanların kabul töreninde, küçük çocukların şaraba batırıldığı ve vaftiz işlemlerinin yapıldığı taş vaftiz teknesidir. Bu tekne dini alet olarak kullanılıyordu. Bizde bu yönde eser yoktu. Müze bahçesinde uygun bir alanda bu eseri sergileyeceğiz" dedi.

'TARLASINDA BULUP EVİNE GÖTÜRMÜŞ'

Ortaköy Belediye Başkanı Taner İspir de "Bilindiği üzere Ortaköy ilçemiz 7 bin yıllık Hititlere başkentlik yapmış bir yöremizdir. Bu güzel yöremizde bir vatandaşımız tarafından tarlasında bulduğu tarihi eseri evine götürmüş. Bu önemli tarihi eserimizi müze yetkililerine teslim ettik" diye konuştu.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Belediye hukuk danışmanına saldırıya ilişkin 3 kişi gözaltında
02 Aralık 2020 20:06		 Adnan Oktar suç örgütü sanığı: Çok büyük baskı var, örgütten ayrılmak imkansız
02 Aralık 2020 18:50
Mahkeme, CHP'li Kaftancıoğlu ile Tanrıkulu'nu salona almadı
02 Aralık 2020 17:20		 Korona nedeniyle velayeti alınan çocuk, hemşire anneye geri verildi
02 Aralık 2020 16:59
Belediyede 868 bin liralık maaş vurgunu
02 Aralık 2020 16:23		 Yağmur Aşık, Emre Aşık'ın kaldığı oteli basıp tehdit etmiş
02 Aralık 2020 15:52
Halalarının cenazesinde kardeşini ve eşini vuran zanlı tutuklandı
02 Aralık 2020 14:55		 Kahramanmaraş'ta inşaat alanında ceset bulundu
02 Aralık 2020 12:53
Dehşet anları kamerada! Kadını böyle tekmeledi
02 Aralık 2020 12:10		 Karaman'da yıkılan metruk binada kafatası ve kemik parçaları bulundu
02 Aralık 2020 12:03
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:18 - Milletvekilleri, Genel Kurul'da maskesiz konuşmayacak20:16 - AYM'den mesai saatlerine koronavirüs düzenlemesi20:13 - 1200 yıllık vaftiz teknesini satmaya çalışırken yakalandı20:11 - 40 milyon yıllık 'kılıç dişli kaplan' açık artırmayla satılıyor20:06 - Belediye hukuk danışmanına saldırıya ilişkin 3 kişi gözaltında20:03 - Meclis, 7 Aralık'tan itibaren aralıksız 12 gün çalışacak
19:58 - Bazı müdürlerin görevden alındığı iddiasına ilişkin açıklama19:47 - Şehit Onbaşı Osman Güler, son yolculuğuna uğurlandı19:43 - Devlet okulu bacasız fabrika gibi üretim yapıyor19:42 - Nazan öğretmen kansere yenik düştü19:22 - Koronavirüs verileri açıklandı: Vaka sayısı 32 bine yaklaştı19:20 - 2 bin 500 belediye çalışanı iş bırakma eylemi yaptı
19:19 - 10 yıllık aracının plakası başka araca ait çıktı19:09 - CHP'li Karaca'dan 'engelli aylıkları' açıklaması18:54 - Gazi Yüzbaşı, azmiyle profesör oldu, Erdoğan'dan ödül aldı18:50 - Adnan Oktar suç örgütü sanığı: Çok büyük baskı var, örgütten ayrılmak imkansız18:45 - Ünlülerin sörf eğitmeni koronavirüse yenildi
18:38 - Kayserispor eski Başkanı koronavirüse yenik düştü
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Belediye Başkanı istifa etti, Kaymakam ve kurum müdürleri de görevden alındı
MEB: LGS ve YKS'de öğrencilerimiz tüm müfredattan sorumlu
HSK, 13 Hakim ve Savcı'yı daha ihraç etti
En etkili bilim insanları listesinde yer alan 857 Türk akademisyenin tam listesi
Bilim Kurulu üyesi, virüsün yoğunlaştığı yaşları açıkladı
MEB, 2020 yılı alan değişikliği duyurusunu yayımladı
'Otobüs ve uçakla seyahatte, kuruldan izin almaya gerek yok'
'Yılbaşında 4 gün sokağa çıkma kısıtlaması olabilir'
Koronavirüs verileri açıklandı: Vaka sayısı 32 bine yaklaştı
Kısıtlamayla birlikte acil servisler nefes aldı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
04.12.2020 beşiktaş vs kasımpaşa maçı 1
e-ticaret 2
Kara cuma Bindirimi 2
gold çalışanları müşteri taklitleri 1
masumlar apartmanı 1
Sözlüğe yazarken müzik dinlemek 2
masterchef uğur 3
vatandaşlarımız aşı konusunda gönüllü ve istekli olsunlar 1
süper dadıda kardeşini tokatlayan çocuk 2
balon balığı avcılığı desteği 3
SON İLANLAR
Horasan Belediyesi Engelli İşçi Alacak
2 Nisan Polisevi İşçi Alacak
DSİ İşçi Alacak
Uzgörür Belediyesi Memur Alacak
Kocaeli Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kırklareli Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Zonguldak Kilimli Belediyesi 1 İşçi Alacak
Konya Şehir Hizmetleri 10 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam