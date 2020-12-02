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AYM'den mesai saatlerine koronavirüs düzenlemesi

Anayasa Mahkemesi (AYM), koronavirüs salgınına karşı ülke genelinde alınan önlemler kapsamında mesai saatlerinin 10.00-12.30 ile 13.00-16.00 olarak uygulanacağını bildirdi.
 02 Aralık 2020 20:16
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AYM'den mesai saatlerine koronavirüs düzenlemesi

AYM'den 'Mesai Saatlerinde Değişiklik' başlığıyla yapılan açıklamada, "Koronavirüs salgınına karşı ülke genelinde alınan önlemler çerçevesinde Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü'nün 86'ncı maddesi gereğince Anayasa Mahkemesi'nde mesai saatleri 3/12/2020 tarihinden itibaren -yeni bir karar verilene kadar- 10.00-12.30/13.00-16.00 olarak uygulanacaktır" denildi.

DHA
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