'Sputnik V aşısının fiyatı doz başına 10 dolar olacak'
Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Dmitriyev, 2021 başından itibaren Sputnik V aşısının diğer ülkelerde de satışa sunulacağını açıkladı.
|02 Aralık 2020 20:33
|+Aa- Yazdır
Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev, 2021 başından itibaren diğer ülkelerde de satışa sunulacak olan Sputnik V aşısının diğer ülkelerde geliştirilen benzer aşılara göre çok daha ucuz olacağını belirtti. Dmitriyev, aşının fiyatı için "Doz başına 10 dolar" açıklamasını yaptı.
3 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Koronavirüs verileri açıklandı: Vaka sayısı 32 bine yaklaştı
02 Aralık 2020 19:22
|Bir İl Sağlık Müdürü'nün daha Kovid-19 testi pozitif çıktı
01 Aralık 2020 22:19
|CHP Genel Başkan Yardımcısı koronavirüse yakalandı
01 Aralık 2020 21:26
|'Covid-19'da ilaç kullanılmaması ölüme götürebilir'
01 Aralık 2020 21:13
|Karantina süresinin dolmasına 1 gün kala PTT'ye gitmiş
01 Aralık 2020 20:39
|İzmir Valisi, koronavirüsü yendi
01 Aralık 2020 20:03
|'Bende yoktur' demeyin, kurallara uyun' çağrısı
01 Aralık 2020 19:35
|Vaka sayısı halen 30 binin üzerinde
01 Aralık 2020 18:59
|Bir Belediye Başkanı daha Kovid-19'a yakalandı
30 Kasım 2020 23:07
|MHP Milletvekili koronavirüse yakalandığını duyurdu
30 Kasım 2020 21:58