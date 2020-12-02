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'Sputnik V aşısının fiyatı doz başına 10 dolar olacak'

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Dmitriyev, 2021 başından itibaren Sputnik V aşısının diğer ülkelerde de satışa sunulacağını açıkladı.
 02 Aralık 2020 20:33
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'Sputnik V aşısının fiyatı doz başına 10 dolar olacak'

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev, 2021 başından itibaren diğer ülkelerde de satışa sunulacak olan Sputnik V aşısının diğer ülkelerde geliştirilen benzer aşılara göre çok daha ucuz olacağını belirtti. Dmitriyev, aşının fiyatı için "Doz başına 10 dolar" açıklamasını yaptı.
Memurlar.Net
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