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Fahrettin Altun'un evini fotoğrafladı, 5 yıl hapsi isteniyor

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Kuzguncuk'taki evin fotoğrafını çektiği ileri sürülen CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş hakkında 'özel hayatın gizliliğini ihlal etmek' suçlamasıyla dava açıldı. Özçağdaş, 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanacak.
 02 Aralık 2020 20:51
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Fahrettin Altun'un evini fotoğrafladı, 5 yıl hapsi isteniyor

İletişim Başkanı Altun'un Kuzguncuk'taki evinin fotoğraflanmasıyla ilgili soruşturma tamamlandı.

Başsavcılık Altun'un evinin fotoğraflarını çeken CHP'li Özçağdaş hakkında 'özel hayatın gizliliğini ihlal' suçlamasıyla yürütülen soruşturmada ilk olarak uzlaştırma kararı verdi.

Özçağdaş hakkındaki soruşturma uzlaştırma bürosuna tarafından yürütüldü. Ancak şikayetçi Altun ile Özçağdaş arasında uzlaşma sağlanamadığı için dava açıldı. Özçağdaş 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanacak.

Özçağdaş soruşturma kapsamında alınan ifadesinde

"Alanın fotoğrafını çektim. Durumu İstanbul İl Başkanı'na bildirip bölgeden ayrıldım. Altun'un evinin nerede olduğunu bile bilmiyorum. Partimin İlçe Başkanı olduğum için bölgeyi kontrol etme sorumluluğum bulunuyor"

demişti.
Memurlar.Net
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