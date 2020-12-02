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Baba ve oğlu farklı şehirlerde aynı gün koronavirüsten öldü

Denizli'de emekli Mehmet Çakır ile İzmir'de yaşayan oğlu Hasan Ali Çakır, yakalandıkları koronavirüs nedeniyle aynı gün yaşamlarını yitirdi.
 02 Aralık 2020 21:04
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Baba ve oğlu farklı şehirlerde aynı gün koronavirüsten öldü

İzmir'de TCDD Araç Bakım Servis Müdür Yardımcısı olarak görev yapan 57 yaşındaki Hasan Ali Çakır, 10 gün önce boğaz ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurdu. Çakır'a yapılan Kovid-19 testi pozitif çıktı. Evinde karantinaya alınan Çakır, durumu ağırlaşınca Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Çakır'ın Denizli'nin Çardak ilçesi Söğüt Mahallesi'nde yaşayan babası emekli işçi 87 yaşındaki Mehmet Çakır'a ise 1 hafta önce, öksürük ve halsizlik şikayetiyle gittiği Denizli Devlet Hastanesi'nde, koronavirüs tanısı konuldu. Evinde tedavi altına alınan 3 çocuk babası Mehmet Çakır da hastalığının ağırlaşması üzerine Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Farklı şehirlerde koronavirüs tedavisi gören baba-oğuldan Hasan Ali Çakır, 30 Kasım akşamı yaşamını yitirdi. Baba Mehmet Çakır da öldüğünden habersiz olduğu oğlundan 2 saat sonra hayatını kaybetti.

'Oğlundan yarım saat sonra da babanın selası okundu'

Söğüt Mahallesi'nde yaşayan eski muhtar Altan Yıldız, baba-oğulun ölümünün büyük üzüntü yaşattığını söyleyerek,

"Sela okununca Mehmet Çakır'ın hayatını kaybettiğini sanmıştık. Meğer İzmir'deki oğlu Hasan Ali Çakır koronavirüs nedeniyle ölmüş. Oğlundan yarım saat sonra da Mehmet Çakır'ın selası okundu. Baba ve oğlunun ölümü bizi derinden üzdü

" dedi. Mehmet ve Hasan Ali Çakır, Denizli'nin Merkezefendi ilçesindeki Çakmak Mezarlığı'nda toprağa verildi.
DHA
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