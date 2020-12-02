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Rize'de hastanelerdeki yoğunluğa karşı yeni karar

Rize'de koronavirüs vakaları nedeniyle artan yoğunluk üzerine hastanelerde sadece randevulu hastalara hizmet verileceği duyuruldu.
 02 Aralık 2020 21:06
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Rize'de hastanelerdeki yoğunluğa karşı yeni karar

Rize İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, kentte hizmet veren her iki hastanede artan Covid-19 vakalarının beraberinde getirdiği yoğun iş yükünü daha iyi tolere edebilmek amacıyla yeni düzenlemeye gidildiği bildirildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sağlık personelimiz üzerindeki büyük iş yükünü biraz da olsun azaltabilmek amacıyla 7 Aralık 2020 Pazartesi gününden itibaren polikliniklerden yalnızca MHRS (Merkezi Hastane Randevu Sistemi- Alo 182) üzerinden randevu alınması suretiyle hizmet anılabilecektir. Gerçekte ciddi tıbbi problemi olan ve mutlak suretle poliklinikte uzman doktor tarafından muayene edilmesi gereken, ancak hiçbir şekilde randevu alamayan hastalarımız için ise gerek hastanelerimizin başhekim ve başhekim yardımcılarının, gerekse de Sağlık Müdürlüğü'müzün kapıları sonuna kadar açıktır.

Yine bu süreçte acil servislerimizin hizmeti kesintisiz devam edeceğinden acil problemi olan vatandaşlarımız her zamanki gibi bu servislerimize de başvurabileceklerdir. Bu zorlu süreçte ciddi iş yüküyle boğuşan ve hastalarımıza hak ettikleri sağlık hizmetlerini vermek için büyük uğraş gösteren sağlık çalışanlarımıza destek olmak için elimizden geldiğince aile hekimlerimizden hizmet almaya gayret edelim.''
DHA
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