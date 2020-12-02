Ev ziyareti yapanları komşuları şikayet edebilecek

Koronavirüs salgınındaki ciddi artışın ardından, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan yeni kararların hayata geçirilmesine yönelik illere İçişleri Bakanlığı'nca iki ayrı genelge gönderildi.

Milliyet'ten Seyfettin Ersöz ile Aykut Yılmaz'ın haberine göre, 'Yeni Kısıtlama ve Tedbirler' konulu genelgede, kış mevsimi nedeniyle kapalı alanlarda daha fazla vakit geçirilen bu süreçte, evlerde misafir kabulünün salgının yayılım hızını artırdığına dikkat çekildi. Bu çerçevede, evlerde gün, mevlit, taziye, yılbaşı kutlaması gibi toplulukların bir araya geleceği etkinliklere müsaade edilmeyeceği vurgulandı.

Genelgede yer alan evlerde misafir yasağının nasıl denetleneceği ise merak konusu oldu. Milliyet'in edindiği bilgilere göre, muhtarlar, bina yöneticileri veya apartman sakinleri, bir dairede bu tarz bir toplanmayı tespit ettiğinde, kolluk görevlilerine ihbarda bulunabilecek.

İhbar sonucu olay yerine gelen kolluk kuvvetleri, tedbir kararına aykırı bir durum saptaması durumunda, hem misafire hem de misafiri kabul eden ev sahibine, ayrı ayrı 3 bin 150 lira idari para cezası uygulayacak.

Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasına daha önce getirilen 'İhbar' özelliği ile işletmelere yönelik buradan şikayetler oluşturulabiliyor. Ev içi toplantılarla ilgili tedbirlerin denetimi açısından da bu uygulamadan faydalanılması değerlendiriliyor.

Ev içi toplantılara yönelik yeni tedbire ilişkin ilk harekete geçen yerlerden biri Kastamonu Pınarbaşı İlçe Kaymakamlığı oldu. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada,

"Aldığımız karar doğrultusunda 1 Aralık'tan itibaren ilçe genelinde aile, akraba ve hane ziyaretlerini yasaklıyoruz. Muhtarlarımız ve kolluk görevlilerimizin tespiti ile duyarlı vatandaşlarımızın ihbarları sonucu tedbir kararına aykırılık saptandığında hem misafire hem de ev sahibine ayrı ayrı 3 bin 150 lira idari para cezası uygulanacağını şimdiden duyurmak istiyoruz"

denildi.

Meydanlara kota geliyor

Genelgenin bir diğer önemli ve dikkat çeken maddesine göre ise, il/ilçe Hıfzıssıha Kurulları'nca, gerek görülmesi durumunda kalabalık cadde ve meydanlara aynı anda bulunabilecek kişi sayısı açısından kota konulabilecek.

İçişleri Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs tedbirleri için genelge

Bu çerçevede cadde ve meydanlara girebilecek kişi sayısı metrekare ve alan büyüklüğü göz önünde bulundurularak, hesaplanacak. Genelgenin ardından İstanbul'da Taksim, Ankara'da Kızılay gibi hem sembol hem de kent trafiği açısından ana artel niteliğindeki meydanlar için kota konulup konulmayacağı ve bu tedbirin nasıl denetleneceği merak konusu oldu.

Edinilen bilgiye göre gerekli görülmesi durumunda meydanlarda bulunacak kişi sayısı belirlendikten sonra, meydan çevresinde kolluk görevlileri gerekli önlemi alacak. Meydanlardaki yoğunluğu azaltmak için güvenlik şeridi çekilebileceği ve meydanda görevli kolluk personelinin meydanı takip ederek, girişlerde önlem alabileceği öğrenildi.