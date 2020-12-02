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Adalet Bakanlığı GYS'ye, Covid nedeniyle giremeyenler sınava alınacak

 02 Aralık 2020 21:13
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Adalet Bakanlığı GYS'ye, Covid nedeniyle giremeyenler sınava alınacak

Milli Eğitim Bakanlığı, 5 Eylül 2020 tarihinde yapılan Adalet Bakanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavına, Covid-19 pozitif veya temaslı oldukları için giremeyen adaylar için yeni sınav yapacak

Adalet Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatında Görev Yapan Personele Yönelik Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Duyurusu

09 Aralık 2020 tarihinde gerçekleştirilecek olan sınavlar; 05 Eylül 2020 tarihinde yapılmış olan sınavlara Covid-19 pozitif veya temaslı oldukları için karantinaya alınan adayların hak kayıplarının önlenmesi amacıyla yapılacak olan eşdeğer sınavları ifade etmektedir.

Yapılacak olan bu eşdeğer sınavlara; 05 Eylül 2020 tarihinde yapılmış olan sınavlara Covid-19 pozitif ya da temaslı oldukları için katılamayan ve bu durumları Adalet Bakanlığınca yapılacak inceleme sonucunda sağlık raporları doğrultusunda tespit edilecek olan adaylar katılacaklardır.

Sınav duyurusu için tıklayınız.
Memurlar.Net
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