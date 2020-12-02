İrfan Fidan, Anayasa Mahkemesi üyeliği için aday oldu

Anayasa Mahkemesinin Yargıtay kökenli üyesi Burhan Üstün'ün görev süresi, Ocak 2021'de dolacak. Yargıtay Büyük Kurulu, Üstün'ün yerine, Yargıtay üyelerinden birini AYM üyesi olarak seçecek.

27 Kasım'da Yargıtay'a üye olarak seçilen ve görev yeri birkaç gün önce Yargıtay 12. Ceza Dairesi olarak belirlenen İrfan Fidan, AYM üyeliği için aday olduğunu açıkladı. Fidan, Yargıtay üyelerine bir yazı gönderdi. Fidan, yazıda, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Başkanlarım, saygıdeğer üyelerim; 27.10.2020 tarihinde HSK Genel Kurulu tarafından Yargıtay üyeliğine seçildim. 1999 yılının Ağustos ayında Akkışla Cumhuriyet Savcısı olarak başladığım meslek hayatıma sırasıyla; Aşkale, Çaycuma, Dörtyol, Şişli ve İstanbul Cumhuriyet Savcısı olarak devam ettim. 2015 yılı Şubat ayında İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili, 26.07.2016 tarihinde de İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olarak atandım. 2021 yılının Ocak ayında boşalacak olan Anayasa Mahkemesi Üyeliği için Yargıtay Genel Kurulunca yapılacak seçimde aday olduğum hususunu; Genel Kurulun takdirlerine saygılarımla arz ederim."