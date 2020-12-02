1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İrfan Fidan, Anayasa Mahkemesi üyeliği için aday oldu

Yargıtay'a üye olarak seçilen eski İstanbul Başsavcısı İrfan Fidan, Anayasa Mahkemesi için üyeliği için aday olacak
 02 Aralık 2020 21:16
+Aa- Yazdır
İrfan Fidan, Anayasa Mahkemesi üyeliği için aday oldu

Anayasa Mahkemesinin Yargıtay kökenli üyesi Burhan Üstün'ün görev süresi, Ocak 2021'de dolacak. Yargıtay Büyük Kurulu, Üstün'ün yerine, Yargıtay üyelerinden birini AYM üyesi olarak seçecek.

27 Kasım'da Yargıtay'a üye olarak seçilen ve görev yeri birkaç gün önce Yargıtay 12. Ceza Dairesi olarak belirlenen İrfan Fidan, AYM üyeliği için aday olduğunu açıkladı. Fidan, Yargıtay üyelerine bir yazı gönderdi. Fidan, yazıda, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Başkanlarım, saygıdeğer üyelerim; 27.10.2020 tarihinde HSK Genel Kurulu tarafından Yargıtay üyeliğine seçildim. 1999 yılının Ağustos ayında Akkışla Cumhuriyet Savcısı olarak başladığım meslek hayatıma sırasıyla; Aşkale, Çaycuma, Dörtyol, Şişli ve İstanbul Cumhuriyet Savcısı olarak devam ettim. 2015 yılı Şubat ayında İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili, 26.07.2016 tarihinde de İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olarak atandım. 2021 yılının Ocak ayında boşalacak olan Anayasa Mahkemesi Üyeliği için Yargıtay Genel Kurulunca yapılacak seçimde aday olduğum hususunu; Genel Kurulun takdirlerine saygılarımla arz ederim."
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Katı atık ekiplerinin Kovid-19 sürecinde yoğun mesaisi
01 Aralık 2020 19:34		 Veteriner hekimler de önce aşılanmak istiyor
01 Aralık 2020 11:40
Trafik polisi koronavirüse yenik düştü
29 Kasım 2020 22:37		 En kötüsü kızımın 'Anne lütfen ölme' dediği zamandı
29 Kasım 2020 12:42
Polis özel harekatın MAK timi zorlu eğitimden geçiyor
28 Kasım 2020 21:21		 Başsavcıvekili virüs nedeniyle hayatını kaybetti
26 Kasım 2020 17:39
Bu üniversiteden 20 akademisyen, en başarılı bilim insanları listesinde
25 Kasım 2020 19:12		 Tarım Bakanlığı Personel Genel Müdürü istifa etti
25 Kasım 2020 13:10
Koronavirüs hastalarının umudu doktor, koronaya yenik düştü
24 Kasım 2020 21:02		 Hemşire hataları davaları kitap oldu
23 Kasım 2020 12:44
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:03 - Kilisli kadın girişimcinin zeytinyağında ihracat başarısı22:00 - En çok otomatik şanzımanlı otomobiller tercih ediliyor21:59 - ILO: Kovid-19 krizi küresel bazda işçi ücretlerini düşürdü21:47 - İBB, yüzde 6 faiz ile 580 milyon dolar borçlandı21:41 - 'Aşı' gündemiyle toplanan Bilim Kurulu toplantısı sona erdi21:40 - Türk ve Katarlı yetkililer askeri iş birliğini geliştirmeyi görüştü
21:38 - Aşı şirketleri milyar dolar kazanacak21:27 - ABD karantina süresini 14 günden 7-10 güne indirdi21:16 - İrfan Fidan, Anayasa Mahkemesi üyeliği için aday oldu21:13 - Adalet Bakanlığı GYS'ye, Covid nedeniyle giremeyenler sınava alınacak21:11 - Ev ziyareti yapanları komşuları şikayet edebilecek21:06 - Rize'de hastanelerdeki yoğunluğa karşı yeni karar
21:04 - Baba ve oğlu farklı şehirlerde aynı gün koronavirüsten öldü21:01 - Bakan Selçuk, 500 bin meslektaşıyla görüştü21:00 - Sokağa çıkma kısıtlaması başladı20:51 - Fahrettin Altun'un evini fotoğrafladı, 5 yıl hapsi isteniyor20:46 - Patileri kesilen Pamuk'un sahibi ve komşusuna para cezası
20:35 - Kovid-19 testi pozitif olan kardeşini ihbar etti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Belediye Başkanı istifa etti, Kaymakam ve kurum müdürleri de görevden alındı
MEB: LGS ve YKS'de öğrencilerimiz tüm müfredattan sorumlu
HSK, 13 Hakim ve Savcı'yı daha ihraç etti
En etkili bilim insanları listesinde yer alan 857 Türk akademisyenin tam listesi
MEB, 2020 yılı alan değişikliği duyurusunu yayımladı
Bilim Kurulu üyesi, virüsün yoğunlaştığı yaşları açıkladı
'Otobüs ve uçakla seyahatte, kuruldan izin almaya gerek yok'
Koronavirüs verileri açıklandı: Vaka sayısı 32 bine yaklaştı
'Yılbaşında 4 gün sokağa çıkma kısıtlaması olabilir'
Kısıtlamayla birlikte acil servisler nefes aldı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
gold çalışanları müşteri taklitleri 1
ne alırsınız sorusuna verilen fark etmez cevabı 2
02.12.2020 başakşehir vs leipzig maçı 1
denizlispor'un fenerbahçe maçı paylaşımı 3
tayfa 1
05.12.2020 galatasaray vs hatayspor maçı 1
Apokalipto 1
hande sümertaş 1
Nasılsınız fakirler 6
selamün aleyküm aleyküm selam 1
SON İLANLAR
Horasan Belediyesi Engelli İşçi Alacak
2 Nisan Polisevi İşçi Alacak
DSİ İşçi Alacak
Uzgörür Belediyesi Memur Alacak
Kocaeli Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kırklareli Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Zonguldak Kilimli Belediyesi 1 İşçi Alacak
Konya Şehir Hizmetleri 10 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam