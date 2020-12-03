'Testi pozitif çıkanlar için eve ilaç gönderen başka ülke yok'

Almanya'da Karlsruhe eyaletinde çalışan kalp damar cerrahı Dr. Metin Çakır sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye'den başka hiç bir ülkede, korona testi pozitif çıkan vatandaşın evine ilaç vs gönderilmiyor." dedi.

Sosyal medyada yapılan bu paylaşıma yurt dışında yaşayan diğer vatandaşlar da destek verdi.

Barış Tolga Kurt adlı bir kişi cevaben yaptığı paylaşımda "Bizler ailece Almanya'da yaşıyoruz Metin Bey. Korona belirtileri gösterince ev doktorumuzda test olduk ve maalesef eşim ben, annem babam ve kardeşlerim toplam 6 kişi corona ile mücadele ediyoruz tam 1 aydır. Eve ilaç gelmedi. Doktorumuzda hap, ilaç yazmadı. Sadece önerilerde bulundu. Biz Almanya'da kalıyoruz ve Almanya'da hastalara eve hiç bir şekilde ilaç vb. gönderilmediğini doğrulayabilirim. Ancak il sağlık müdürlüğü karantina sürecinde her gün arayıp, ne gibi şikayetlerimiz var vb. diye bilgi aldılar." dedi.

Yapılan diğer paylaşımlar şu şekilde:

- İngiltere, bırakın ilacı, eğer çok ağır durum safhasında değilseniz hastaneye götürmüyor. Dr. Arkadaşım, paracetemolle ve yetmediği yerde küvette soğuk suya girerek ağrılarını dindirmeye çalışıp, öyle atlattı

- Hollanda'da bir yakınım ve 6 aylık bebeği covit pozitif çıktı sadece ağrı kesici verilmiş sorun yok garipleri geçti Gülümseyen gözlerle gülümseyen yüz

- Belçika'da ki kuzenler pozitif çıkmışlar ateşleri yüksek evdeki ağrı kesicilerden için demiş dr evde atlatmaya çalışın başkada bir şey yapmamışlar. Allah'a emanetiz dediler.

- Ben Danimarka'da yaşıyorum geçen ay ailecek Kovid-19 olduk ben ve hanım çok ağır ve zorlu geçiş yaşadık devlet bize ne bir hap ne bir ilaç nede psikolojik destek verdi, bir kaç kere aradık nefes almada çok zorlamıyorsanız ancak o zaman hastaneye kaldırırız oldu. bol su ve dinlen..