ABD karantina süresini 14 günden 7-10 güne indirdi
ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı tavsiye edilen karantina süresini 14 günden 7 ila 10 güne düşürdü.
|02 Aralık 2020 21:27
|+Aa- Yazdır
CDC(ABD Salgın Hastalıkları Önleme Merkezi), virüse maruz kalan ya da enfekte kişilerle temasta bulunanların uyması gereken karantina süresini güncelledi.
Karantina süresinin 14 günden 7 ila 10 güne indirilebileceğini tavsiye eden CDC, 14 günlük karantina süresinin ise hala riski azaltmanın en iyi yolu olduğunu belirtti.
CDC yetkilileri, seyahat etmeden 3 gün önce, seyahatten sonra ise 3 ila 5 gün arasında tekrar test yaptırılması tavsiyesinde bulundu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|'Sputnik V aşısının fiyatı doz başına 10 dolar olacak'
02 Aralık 2020 20:33
|40 milyon yıllık 'kılıç dişli kaplan' açık artırmayla satılıyor
02 Aralık 2020 20:11
|AİHM, Türkiye aleyhine verdiği ihtiyati tedbir kararını kaldırdı
02 Aralık 2020 15:20
|Pfizer-BioNTech aşısı İngiltere'de onaylandı
02 Aralık 2020 10:20
|Oruç Reis'in dönmesiyle birlikte gergin açıklamalar son buldu
02 Aralık 2020 07:20
|Almanya'da bir araç yayalara çarptı: 5 ölü, 14 yaralı
01 Aralık 2020 21:35
|Köprüden nehre atlayan ABD'li YouTuber kafatasını kırdı
01 Aralık 2020 20:36
|500'e yakın gazeteci Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
01 Aralık 2020 19:29
|Çin'in örnek toplamak üzere fırlattığı uzay aracı Ay'a indi
01 Aralık 2020 19:27
|Avrupa İlaç Ajansına aşı onayı için ikinci başvuru yapıldı
01 Aralık 2020 15:24