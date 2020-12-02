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ABD karantina süresini 14 günden 7-10 güne indirdi

ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı tavsiye edilen karantina süresini 14 günden 7 ila 10 güne düşürdü.
 02 Aralık 2020 21:27
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ABD karantina süresini 14 günden 7-10 güne indirdi

CDC(ABD Salgın Hastalıkları Önleme Merkezi), virüse maruz kalan ya da enfekte kişilerle temasta bulunanların uyması gereken karantina süresini güncelledi.

Karantina süresinin 14 günden 7 ila 10 güne indirilebileceğini tavsiye eden CDC, 14 günlük karantina süresinin ise hala riski azaltmanın en iyi yolu olduğunu belirtti.

CDC yetkilileri, seyahat etmeden 3 gün önce, seyahatten sonra ise 3 ila 5 gün arasında tekrar test yaptırılması tavsiyesinde bulundu.
Anadolu Ajansı
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