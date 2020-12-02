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Aşı şirketleri milyar dolar kazanacak

Koronavirüs salgınına karşı aşı üreten şirketler değerlerine değer katarken, BioNTech ve Pfizer ortaklığının gelecek yıl sadece korona aşısının satışından 13 milyar dolar kazanması bekleniyor.
 02 Aralık 2020 21:38
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Aşı şirketleri milyar dolar kazanacak

Dünyayı kasıp kavuran, milyonların ölümüne neden olan koronavirüs salgınında kimi sektörler dibi görürken kimileri ise yatırımcılarına büyük kazanç sağladı.

Online alışveriş sektörü gibi ilaç-aşı sektörü de şirketlerin değerlerine değer kattı.

AŞI ŞİRKETLERİNİN PİYASA DEĞERLERİ YÜZDE 744'E KADAR ARTTI

Bütün dünyanın sabırsızlıkla beklediği koronavirüs aşısını bulan ve yakın zamanda piyasaya sürmeye hazırlanan şirketlerin piyasa değerleri ve kazanç beklentileri dudak uçuklattı.

Bu şirketlerin önde gelenleri ise, BioNTech, Pfizer, Moderna ve AstraZeneca.

220 milyar dolarla piyasa değeri en yüksek olan ABD'li Pfizer şirketinin, mart ayındaki 26 dolar olan hisse fiyatı, kasım ayında 39 dolara çıkarken yüzde 50 değer kazandı.

Alman firma BioNTech'in şu anki piyasa değeri ise 27 milyar dolar. Mart ayında 28 dolar olan hisseleri ise kasım ayında 124 dolara yükseldi. Şirketin hisseleri yüzde 344 değer kazandı

Piyasalarda en yüksek değeri ise ABD'li Moderna kazandı. Piyasa değeri 55 milyar dolar olan şirket, hisse fiyatlarını 8 ayda 18 dolardan 152 dolara yükseltti. Bu oran ise yüzde 744 değer kazancı anlamına geliyor.

İngiltere-İsveç ortak kuruluşu AstraZeneca'nın kazancı nispeten diğer şirketlere göre düşük. Şirketin Londra borsasında işlem gören hisseleri 6.221 eurodan 8.660 euroya çıktı.

SADECE AŞIDAN 13 MİLYAR DOLAR KAZANÇ ELDE EDİLECEK

Söz konusu şirketlerin tek kazancı hisse fiyatları değil. Buldukları aşıları piyasaya sürecek firmaların gelecek yıl ciddi gelirler elde edecekleri düşünülüyor.

Yapılan analizlere göre BioNTech ve Pfizer ortaklığının gelecek yıl sadece korona aşısının satışından 13 milyar dolar kazanacağı belirtiliyor.

Moderna'nın ise aşı satışlarından 5-6 milyar lira kazanması bekleniyor. AstraZeneca'nın ise kazanç beklentisi yok. Söz konusu aşıdan kazanç sağlama beklentisinin olmayacağı açıklanmıştı.
Memurlar.Net
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