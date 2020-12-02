İBB, yüzde 6 faiz ile 580 milyon dolar borçlandı
İBB'nin tahvil ihracında süreç tamamlandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 580 milyon dolarlık tahvil ihracında talep toplama tamamlandı. Tahvilde yatırımcıya getiri yüzde 6,6 olarak belirlendi.
|02 Aralık 2020 21:47
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 5 yıl vadeli dolar cinsi tahvilde süreç tamamlandı.
Bloomberg'in haberine göre tahvilde getiri yüzde 6,6 olarak belirlendi. Tutar ise 580 milyon dolar oldu. Tahvilin kredi notları, Fitch BB-, Moody's B2 oldu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ortak talep toplayıcılar olarak BNP Paribas, J.P. Morgan, Nomura ve Societe Generale'i; lider yönetici olarak da ING Bank'ı yetkilendirmişti.
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