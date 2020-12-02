İBB, yüzde 6 faiz ile 580 milyon dolar borçlandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 5 yıl vadeli dolar cinsi tahvilde süreç tamamlandı.

Bloomberg'in haberine göre tahvilde getiri yüzde 6,6 olarak belirlendi. Tutar ise 580 milyon dolar oldu. Tahvilin kredi notları, Fitch BB-, Moody's B2 oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ortak talep toplayıcılar olarak BNP Paribas, J.P. Morgan, Nomura ve Societe Generale'i; lider yönetici olarak da ING Bank'ı yetkilendirmişti.