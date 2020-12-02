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İBB, yüzde 6 faiz ile 580 milyon dolar borçlandı

İBB'nin tahvil ihracında süreç tamamlandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 580 milyon dolarlık tahvil ihracında talep toplama tamamlandı. Tahvilde yatırımcıya getiri yüzde 6,6 olarak belirlendi.
 02 Aralık 2020 21:47
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İBB, yüzde 6 faiz ile 580 milyon dolar borçlandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 5 yıl vadeli dolar cinsi tahvilde süreç tamamlandı.

Bloomberg'in haberine göre tahvilde getiri yüzde 6,6 olarak belirlendi. Tutar ise 580 milyon dolar oldu. Tahvilin kredi notları, Fitch BB-, Moody's B2 oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ortak talep toplayıcılar olarak BNP Paribas, J.P. Morgan, Nomura ve Societe Generale'i; lider yönetici olarak da ING Bank'ı yetkilendirmişti.
Memurlar.Net
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