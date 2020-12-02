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Kilisli kadın girişimcinin zeytinyağında ihracat başarısı

Her yıl 6 aylığına memleketi Kilis'teki köyüne gelen 50 yaşındaki Irmak Eraslan, kadın girişimcilerin başarılarını örnek alarak organik zeytinyağı üretimine başladı, yurt içindeki satışlarını, Fransa'ya yaptığı ihracatla yurt dışına da taşıdı.
 02 Aralık 2020 22:03
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Kilisli kadın girişimcinin zeytinyağında ihracat başarısı

Kocaeli'de oturan 50 yaşındaki Irmak Eraslan, her yıl 6 aylığına geldiği memleketi Kilis'te ektiği zeytin ağaçlarından ürettiği organik zeytinyağını Fransa'ya ihraç etmeyi başardı.

Eşi İbrahim Eraslan'ın memuriyeti dolayısıyla yıllardır Türkiye'nin çeşitli kentlerinde yaşayan Eraslan, 11 sene önce memleketi Kilis'in Musabeyli ilçesindeki Hacılar köyünde 100 dönümlük boş arazi satın aldı.

Eraslan ailesi, bir gün köylerine dönme düşüncesiyle satın aldıkları araziye zeytin fideleri dikti. Bu süre zarfında zeytin ağaçlarının bakımını yapmak için yılın belli dönemlerinde Kocaeli'den 1070 kilometre uzaklıktaki Kilis'e gelen Irmak Eraslan, yıllarca emek verdiği zeytin fidanlarından 5 sene sonra meyve almaya başladı.

Yılın 6 ayını zeytin ağaçlarıyla ilgilenmek için köyünde geçiren Eraslan, kadın girişimcilerin başarılarını örnek alarak zeytinyağı ticaretine başladı.

Yurt içinde çeşitli kentlerin yanı sıra Fransa'ya zeytinyağı gönderen Eraslan, ihracatı genişleterek sektörde büyümeyi hedefliyor.

"Bu yıl da talep var"

Irmak Eraslan, AA muhabirine, toprakla uğraşmanın, doğayla iç içe olmanın ve üretmenin çok güzel olduğunu söyledi.

Sağlıklı üretim yapabilmenin de çok önemli olduğuna işaret eden Eraslan, kimyasal hiçbir madde kullanmadan organik zeytinyağı ürettiklerini dile getirdi.

Doğal hayatı sevdiği için geçici süreliğine de olsa köyüne döndüğünü anlatan Eraslan, şöyle konuştu:

"Evimiz Kocaeli'de, eşim memur, köye ara ara gelip gidiyor. Yatırım olsun diye bu araziyi almıştık. Yılın 6 ayı köydeyim. Zeytinlerin arası yılda 7 kez sürülüyor, budaması ve hasadı yapılıyor. Bunlarla kendim uğraşıyorum, yani büyük bir hobi. 'Bu kadar insan zeytincilikle uğraşıyorsa ben neden yapamayayım' dedim. İlk yıl işin içine girdiğimde zor oldu. Ama artık zor gelmiyor. Geçen yıl Fransa'ya 2 ton gönderdik, bu yıl da talep var, göndereceğiz. Ürettiğiniz zaman, o ürünü aldığınızdaki mutluluk çok başka bir şey. Kocaeli ve İstanbul'da anlaştığımız yerler var, oralara da gönderiyoruz."

Eraslan, kaliteli zeytinyağı üretiminin meşakkatli aşamaları olduğunu belirterek, "Zeytinyağımız organik ve temiz olduğu için talep çok. Toplanan zeytinler yapraklardan ayıklanıyor. Yıl içinde ağacın altına düşen zeytinler toplanmıyor, yeni topladıklarımızın içine konulmuyor. Çünkü ağacın altındaki zeytinleri karıştırdığımız zaman yağın asit oranı yükselir, kalitesi düşer." ifadelerini kullandı.

"Ülke ekonomisine katkı sağlamaya çalışıyoruz"

İbrahim Eraslan da eşinin köy yaşamını seçmesinin kendi kararı olduğunu, ona her türlü destek ve imkanı sağladığını dile getirdi.

Zaman zaman kendisinin de eşine yardıma geldiğini anlatan Eraslan, "Ben de emekli olduğumda köye yerleşmeyi düşünüyorum. Ülke ekonomisine katkı sağlamaya çalışıyoruz. Zeytinimizi tanıtmaya çalışıyoruz. Organik olduğu için özel müşterilerimiz var. Beklentimiz bu sene yaklaşık 3,5 ton yağ. Şimdiden özel müşterilerimizin siparişlerini aldık." dedi.
Anadolu Ajansı
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