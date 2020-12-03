Belediyeden açıklama: 10:00-16:00 mesaisini uygulayamayız
Bilecik Belediyesi ilgili birimlere gönderdiği yazıda, zaten esnek çalışma uygulandığı için eski mesai saatlerinin uygulanmasına devam edileceğini açıkladı
|03 Aralık 2020 00:03
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Bilecik Belediyesi, Valiliğin gönderdiği mesai yazısı nedeniyle resmi bir yazı hazırlayıp ilgili birimlere gönderdi.
Gönderilen yazıda, tüm birimlerde, esnek çalışma yönetiminin uygulanması nedeniyle zaten sınırlı sayıda personelle çalışıldığı, bu nedenle de eski esai düzenlemesinin aynen uygulanacağı belirtildi. Yazıda, ikinci bir talimata kadar 08:30-12:30 ve 13:30-17:30 mesaisine devam edileceği vurgulandı
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