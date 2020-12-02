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Ankara İl Sağlık, eski mesai saatiyle hizmet verecek

Ankara İl Sağlık Müdürlüğünün resmi yazısına göre, il müdürlüğüne bağlı birimlerin 10:00-16:00 mesai saati uygulamasının dışında tutulacağı belirtildi.
 02 Aralık 2020 22:11
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Ankara İl Sağlık, eski mesai saatiyle hizmet verecek

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü ilgili birimlere gönderdiği 2 Aralık 2020 tarihli resmi yazıda, bulunarak "Bu çerçevede son dönemde koronavirüs salgının yayılımında tüm dünyada özellikle Avrupa'da hızlı bir artış yaşandığı, ülkemizde ve illerimizde de hasta sayılarında yükseliş görüldüğü bilinmektedir.
Buna göre; salgınla mücadelenin kesintiye uğramaması adına sağlık hizmeti sunan sağlık tesisleri ve ilgili tüm idari birimleri (Sağlık müdürlüğü, ilçe sağlık müdürlükleri, 112 İl Ambulans Başhekimliği ve bağlı birimler, birinci (ASM'ler dahil), ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmeti sunan sağlık tesisleri, ADSM ve ADSH'ler vb.) 10:00-16:00 saatleri arasındaki mesai düzenlemesinin dışında değerlendirilmesi ve normal mesai düzenlerinin devam etmesi gerekmektedir" denildi.

Memurlar.Net
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