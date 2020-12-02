Ankara İl Sağlık, eski mesai saatiyle hizmet verecek
|02 Aralık 2020 22:11
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Ankara İl Sağlık Müdürlüğü ilgili birimlere gönderdiği 2 Aralık 2020 tarihli
resmi yazıda, bulunarak "Bu çerçevede
son dönemde koronavirüs salgının yayılımında tüm dünyada özellikle Avrupa'da
hızlı bir artış yaşandığı, ülkemizde ve illerimizde de hasta sayılarında yükseliş
görüldüğü bilinmektedir.
Buna göre; salgınla mücadelenin kesintiye uğramaması adına sağlık hizmeti sunan sağlık tesisleri ve ilgili tüm idari birimleri (Sağlık müdürlüğü, ilçe sağlık müdürlükleri, 112 İl Ambulans Başhekimliği ve bağlı birimler, birinci (ASM'ler dahil), ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmeti sunan sağlık tesisleri, ADSM ve ADSH'ler vb.) 10:00-16:00 saatleri arasındaki mesai düzenlemesinin dışında değerlendirilmesi ve normal mesai düzenlerinin devam etmesi gerekmektedir" denildi.
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