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59 gündür kayıptı! Emekli astsubaydan acı haber geldi

Ordu'da 59 gün önce eşiyle tartışıp evden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan, otomobili dere kenarında terk edilmiş olarak bulunan emekli astsubay Remzi Bayazıt'ın cansız bedeni dere kenarında bulundu.
 02 Aralık 2020 22:14
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59 gündür kayıptı! Emekli astsubaydan acı haber geldi

Ordu'nun Altınordu ilçesine bağlı Gökömer Mahallesi'ndeki Zabtiye Deresi kenarında 4 Ekim'de terk edilmiş halde otomobili gören vatandaşlar, jandarmaya haber verdi. Bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, otomobilin emekli astsubay Remzi Bayazıt'a (58) ait olduğunu belirledi. Ailesine haber verilen emekli asker için arama çalışması başlatıldı. Jandarmaya ait iz takip köpeklerinin de kullanıldığı çalışmalardan herhangi bir sonuç alınamadı.

Jandarma ve mahalleli tarafından aranan emekli astsubayın, yaklaşık 2 ay sonra arabasının bulunduğu yerden yaklaşık 1 kilometre aşağıda Gökömer ve Şenocak mahallelerinin birleştiği dere yatağının sınırında cansız bedeni bulundu. Sudan çıkartılan Bayazıt'ın cesedinin, yabani hayvanlar tarafından parçalandığı belirtildi. Bayazıt'ın cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Bu arada olay sonrası yapılan araştırmada, Bayazıt'ın kaybolmadan önce eşi ile tartıştığı ve hakkında uzaklaştırma kararı bulunduğu öğrenildi.

'AĞABEYİM CİNAYETE KURBAN GİTMİŞ OLABİLİR'

Remzi Bayazıt'ın hemşire olan kız kardeşi Kudret Odabaşı, ağabeyinin cinayete kurban gitmiş olabileceğini düşündüklerini belirterek, "Ben ağabeyimle telefonla konuştum. Canının sıkıldığı bir şey yoktu. Biz bu nedenle öldürülmüş olabileceğini düşünüyoruz" dedi.
DHA
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