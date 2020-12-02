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Linçe uğrayan Mustafa Öztürk emekliliğini talep etti

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde öğretim görevlisi olarak çalışan Prof. Dr. Mustafa Öztürk emekliliğini talep etti. Prof. Öztürk, kelam dersinde sınırlı sayıda öğrenciyle yaptığı derste söylediği sözlerin, sosyal medyada yayımlanması sonrasında, linçe maruz kalmıştı.
 02 Aralık 2020 22:27
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Linçe uğrayan Mustafa Öztürk emekliliğini talep etti

Doktora öğrencileriyle yaptığı dersin gizli kayda alınarak sosyal medya üzerinden yayımlanması sonrasında, "Allah kelamını inkar ediyor" denilerek linçe uğrayan ilahiyat profesörü Mustafa Öztürk emekliliğini talep etti.

Emeklilik başvurusunu sosyal medya hesabından yayımlayan Öztürk "Bugün itibariyle akademiye, akademisyenliğe ve ilahiyat alemine veda ediyorum. Artık yeter. Benden bu kadar" ifadesini kullandı.

Öztürk'ün, sosyal medyada üzerinden yayımlanan gizli çekim videosunda, 13 asırdır tartışılmakta olan, Kur'an'ın lafız mı, mana mı yoksa hem mana hem lafız mı olarak indirildiği konusundaki kadim bir tartışmaya dair görüşleri yer alıyordu.
Memurlar.Net
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