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Medipol: Covid hastası hamile kadını kapıdan çevirmedik

Medipol Sağlık Grubundan, Medipol Üniversitesi'ne bağlı Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Pendik Hastanesi ve sağlık çalışanlarıyla ilgili olarak yayımlanan bazı haberlere ilişkin açıklama yapıldı.
 02 Aralık 2020 22:33
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Medipol: Covid hastası hamile kadını kapıdan çevirmedik

Medipol Sağlık Grubu, Medipol Üniversitesi'ne bağlı Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Pendik Hastanesi ve sağlık çalışanlarıyla ilgili olarak yayımlanan bazı haberlere ilişkin, "Kurumumuzu yıpratma ve kamuoyu nezdinde küçük düşürme amacına yönelik ve kişilik haklarının ağır ihlali mahiyetinde olan bu tür gerçek dışı haberler ve haber sahipleri hakkında sağlık grubumuz her türlü yasal girişimde bulunacaktır." açıklamasını yaptı.

Medipol Sağlık Grubu'ndan yapılan açıklamada, son günlerde, internet ortamı üzerinden yayın yapan bazı basın-yayın ve medya kuruluşlarında, Medipol Üniversitesi'ne bağlı Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Pendik Hastanesi ve sağlık çalışanlarıyla ilgili olarak, "hamile kovidli hastaya bakılmadığı, kapıdan geri çevrildiği, hastanın bu nedenle öldüğü." şeklinde haberler yayımlandığı hatırlatıldı.

Bu haberlerde, hastaneye ve grubun kurumlarına yönelik asılsız itham, iddia, suçlama ve karalamalarda bulunulduğu belirtilen açıklamada, "Tüm Hastanelerimiz, Kovid-19 salgını ile mücadele konusunda Sağlık Bakanlığımızın olağanüstü çabalarına destek mahiyetinde, salgının önlenmesi ve hastaların tedavisi konusunda, yapılan tüm düzenlemeler ve talimatlar doğrultusunda faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu arada, sadece Kovid-19 değil diğer hastalarımızın da korunması bağlamında gerekli her türlü önlemler alınmaktadır. Tüm hastalarımızın tedavi ve bakımları konusunda da azami dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir." ifadeleri kullanıldı.

"Kapıdan içeri alınmaması' şeklinde bir olay asla yaşanmamıştır"

Haberlere konu olan hastanın, hamilelik sürecinde ilgili hastanenin Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği'nin takipli hastası olduğu aktarılan açıklamada, "Hastanın 29 Ekim 2020'de yapılan PCR testinin pozitif çıkması üzerine ve henüz doğum ile ilgili miadı dolmadığı için, o tarihteki uygulamalar ve Sağlık Bakanlığı algoritmaları kapsamında bilgilendirilmiş ve yönlendirilmiştir. Hastanın belirtilen tarihten sonra Kurumumuza bizzat herhangi bir başvurusu olmamıştır. Bu kapsamda da 'kapıdan içeri alınmaması' şeklinde bir olay da asla yaşanmamıştır. Sağlık Grubu bünyemizde bulunan Hastanelerimizde, hiçbir hastanın 'kapıdan çevrilmesi' söz konusu dahi olamaz. Yayımlanan bu haber, gerek kurumumuz ve gerekse sağlık çalışanlarımızda büyük üzüntü ve hayal kırıklığına yol açmıştır." bilgileri verildi.

"Çalışanların hedef gösterilmesi üzüntü verici"

Diğer hastalar yanında, pandemi ile ilgili mücadele kapsamında, Türkiye'deki diğer tüm sağlık kurumu ve çalışanları ile birlikte inanılmaz bir özveri ile çalışmalarını yürüten hastane ve sağlık çalışanlarının bu tür gerçek dışı haber ve yorumlarla yıpratılmasının ve hedef gösterilmesinin üzüntü verici olduğu kaydedilen açıklama, şöyle devam etti:

"Kurumumuzu yıpratma ve kamuoyu nezdinde küçük düşürme amacına yönelik ve kişilik haklarının ağır ihlali mahiyetinde olan bu tür gerçek dışı haberler ve haber sahipleri hakkında sağlık grubumuz her türlü yasal girişimde bulunacaktır. Kamuoyunun bilgilerine saygıyla arz olunur."
Anadolu Ajansı
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