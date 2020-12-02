Medipol Başakşehir Şampiyonlar Ligi'ne veda etti
Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu beşinci hafta maçında evinde Alman ekibi Leipzig'e 4-3 yenildi ve gruptan çıkma şansını yitirdi.
|02 Aralık 2020 22:49
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Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftası H Grubu'nda Almanya'nın Leipzig takımına 4-3 yenildi. Başakşehir bu sonuçla Şampiyonlar Ligi'nde gruplarında bitime bir hafta kala gruptan çıkma şansını yitirdi.
Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftası H Grubu'nda Almanya'nın Leipzig takımı ile Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşılaştı.
PUAN DURUMU
Bu sonuçla temsilcimiz Başakşehir 3 puanla 4. sırada, PSG bir maç eksiğiyle 6 puanla 3. sırada, Leipzig 9 puanla 2. sırada ve Manchester United bir maç eksikle 9 puanla ilk sırada yer aldı.
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