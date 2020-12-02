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20 yıl önce dondurulan embriyoyla çocuk sahibi oldular

ABD'de Kris ve Emily Burns çifti, uzun süre kısırlık tedavisi gördükten sonra çocuk sahibi olmaya karar verdi. 20 yıl önce dondurulmuş olan embriyoyu evlat edinen çift, çocuk sahibi oldu. Konuyla ilgili açıklama yapan çiftlerden Emily Burns, "Bu durum evlatlık edineceğiniz çocuğu taşımanın tek yoluydu" ifadelerini kullandı.
 02 Aralık 2020 22:57
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20 yıl önce dondurulan embriyoyla çocuk sahibi oldular

Louisville, Kentucky'de yaşayan bir çift, iki yıl kısırlık tedavisi gördükten sonra çocuk sahibi olmak için harekete geçti.

Yirmi yıl önce döllenmiş bir embriyoyu evlat edinen çift, çocuk sahibi olmak için gün sayarken Ellis adını verdikleri erkek bebeğe kar tanesi bebek diye hitap ediyorlar. Yakın zamanda anne olması beklenen Emily Burns'un ABC'ye yaptığı açıklamada, "Bu durum evlatlık edineceğimiz çocuğu taşımanın tek yoluydu" ifadelerini kullandı.

"ORADA OTURMUŞ BİRİNİN ONA İSİM VERMESİNİ BEKLİYORDU"

Emily Burns, "Benim hoşuma giden o kadar çok şey var ki, embriyo yirmi yıl boyunca donmuş durumda ve şimdi oturma odamızın etrafında koşuyor gibi" şeklinde konuşurken "Orada bir dondurucuda oturmuş birinin ona isim vermesini bekliyordu ve şimdi ise o bizim mükemmel küçük çocuğumuz" şeklinde konuştu.

16 YILDA YÜZDE 400 ARTIŞ

Döllenmiş yumurtalar sonrası çocuk sahibi olan ebeveynler, bu embriyolara donduruldukları için kar tanesi adı veriyor. 2000 yılında 400'den daha az olan embriyodan çocuk sahibi olma oranı, 2016'da en az 2 bin rakamına ulaştı.

EMBRİYOLAR DONDURULDUĞUNDA ZARAR GÖRMÜYOR

Döllenmiş embriyolar, diğer çiftlerin in vitro fertilizasyon sürecinde oluşturulmuş, dondurulmuş ve daha sonra çocuk sahibi olmak isteyen kişilerin kullanması adına bağışlanıyor. Dondurulmuş embriyo daha sonra anne adayına implante ediliyor. Embriyolar ise dondurulduğunda ve sıvı nitrojende saklandığında zarar görmüyor.
NTV
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