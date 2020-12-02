Devlet Tiyatroları'nda saat güncellemesi
Devlet Tiyatroları, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle temsillerini saat 18.00'de başlatacak
|02 Aralık 2020 22:59
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Devlet Tiyatroları (DT), salgınla mücadele kapsamındaki kısıtlamalar dolayısıyla hafta içi 19.30'daki temsillerin 18.00'de başlayacağını bildirdi.
DT'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Yerleşik sahnelerimizde hafta içi 19.30'da başlayacak olan gösterimlerimizin başlama saatleri bu akşamdan itibaren yeni Covid-19 tedbirleri nedeniyle 18.00'e alınmıştır" ifadesi kullanıldı.
Öte yandan, bugün DT'nin İstanbul ve Ankara sahnelerinde temsil edilmesi planlanan oyunlar iptal edildi.
Online bilet alan sanatseverlerin bir işlem yapmalarına gerek kalmadan ücretleri iade edilecek, gişelerden bilet alanların ise biletlerini iade etmeleri gerekecek.
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