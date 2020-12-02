CHP'li milletvekili Tarhan koronavirüse yakalandı
CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, Covid-19 testinin pozitif çıktığını, sağlık çalışanlarının kontrolünde tedavisine başlandığını duyurdu.
|02 Aralık 2020 23:44
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CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, Covid-19'a yakalandığını duyurdu.
Duyuruyu sosyal medyadan yapan Tarhan," Yaptırmış olduğum Covid-19 test sonucum pozitif çıkmıştır. Hakkı ödenmeyecek sağlık emekçilerimizin kontrolünde tedavim başladı. Dinlenmem gerektiğinden telefonuma bakamayacağımı üzülerek belirtmek isterim. Kısa sürede sağlığıma kavuşarak aranızda ve görevimin başında olacağım" açıklamasında bulundu.
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