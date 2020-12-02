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FETÖ sanığını savunan avukata 'yasaklama' cezası

FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında açılan dava kapsamında yargılanan avukat Orhan Karakuşun avukatı İbrahim Temur'un da aynı suçtan ceza aldığı ve dosyasının Yargıtay aşamasında olduğu tespit edildi. Mahkeme heyeti, avukata bir yıl süreyle 'sanık avukatlığı yasaklama cezası' verdi.
 02 Aralık 2020 23:47
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FETÖ sanığını savunan avukata 'yasaklama' cezası

Kapatılan Bank Asya ile FETÖ/PDYnin sözde 'emniyet imamı' firari Osman Hilmi Özdil'in avukatlığını yaptığı iddiasıyla aranan avukat Orhan Karakuş, mayıs ayında düzenlenen operasyonla Ankara'da gözaltına alındı.

Yapılan soruşturmada Karakuş'un, şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu, FETÖ elebaşı Fetullah Gülenin talimatıyla 2014 yılında Bank Asya hesabına 2.5 milyon lira yatırdığı, TMSF'nin el koyması üzerine bankadaki hesabından 3 milyon 769 bin 810 lira çektiği tespit edildi. Birçok örgüt üyesiyle de irtibatı tespit edilen Orhan Karakuş, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

SAVCI TESPİT ETTİ

Orhan Karakuş hakkında silahlı terör örgütüne üye olmak suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis istemiyle açılan davanın ilk duruşması, Ankara 24üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya, Karakuş tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS ile bağlanırken, avukatı İbrahim Temur ise salonda hazır bulundu.

Savunmaya geçilmeden söz isteyen savcı, sanığın avukatının da aynı suçtan yargılandığını belirterek, Terörle Mücadele Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince Karakuş'un vekilliğini yapamayacağını dile getirip, mahkemeden yasaklanmasını talep etti.

Avukat Temur da aynı suç kapsamında yargılandığı Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesinde 6 yıl 10 ay hapis cezası aldığını, dosyanın Yargıtay aşamasında olduğunu söyledi. Dosyayı inceleyen mahkeme heyeti, avukata, sanık avukatlığından bir yıl yasaklama cezası verdi.

Kararın incelenmesi için Ankara Barosu ve Adalet Bakanlığı'na gönderilmesine karar veren mahkeme, sanığın savunmasının sonraki celse alınmasına karar vererek, duruşmayı erteledi.

DHA
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