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Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların 2 ila 4 derece artması bekleniyor

Marmara bölgesinde 2 ila 4 derece artacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
 03 Aralık 2020 06:30
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Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların 2 ila 4 derece artması bekleniyor

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Antalya, Burdur'un doğusu, Isparta'nın güneyi, Muğla'nın kıyı kesimleri ile sabah saatlerinde Mersin'in batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü yağışlı, diğer yerlerin parçalı bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte, yer yer pus hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Marmara bölgesinde 2 ila 4 derece artacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden, Doğu Akdeniz ile kuzeybatı kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR

Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.
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