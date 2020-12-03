Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların 2 ila 4 derece artması bekleniyor
|03 Aralık 2020 06:30
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METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Antalya, Burdur'un doğusu, Isparta'nın güneyi, Muğla'nın kıyı kesimleri ile sabah saatlerinde Mersin'in batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü yağışlı, diğer yerlerin parçalı bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte, yer yer pus hadisesi bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Marmara bölgesinde 2 ila 4 derece artacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden, Doğu Akdeniz ile kuzeybatı kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
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