Sosyal medya şirketlerine 2. ceza geliyor

Türkiye'ye temsilci tayin etmemekte direnen sosyal medya platformlarına ikinci ceza yolda.

Bilişim Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) yetkilileri ile yapılan görüşmelerde bugüne kadar yalnızca Rus VKontakte (VK) şirketi Türkiye'de temsilcilik açmayı kabul etti. Henüz temsilcilik açmayı kabul etmeyen Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, Linkedin, TikTok, Dailymotion, Periscope gibi uygulamalara ise 10 milyon lira ceza kesildi. Cezalar şirketlerin global adreslerine tebliğ edildi.

YENİ CEZA 30 MİLYON LİRA

Şimdi ise yaptırımlarda ikinci aşamaya geçildi. Buna göre 'inat eden' şirketlere 30 milyon lira ceza kesilecek. Türkiye bugüne kadar şirketlerle yapılan görüşmelerde yapıcı bir diyalog içerisinde bulundu. Türkiye'nin tek amacı, vatandaşlarının verisinin ülke sınırları içinde kalması ve hiç kimse tarafından izinleri olmadan kullanılmaması ve vatandaşların kişilik haklarına yapılan saldırılara karşı 48 saat içinde geri dönüş yapacak bir muhatap bulmaları.

YENİ YILDA REKLAM YASAĞI

İkinci kez verilen idari para cezasının tebliğinden itibaren 30 gün içinde yine temsilcilik açılmazsa bu kez 1 Ocak tarihinde Türkiye'de mukim vergi mükellefi olan gerçek ve tüzel kişilerin ilgili sosyal ağ sağlayıcısına yeni reklam vermesi yasaklanacak.

ARDINDAN BANT DARALTMASI

Reklam yasağı kararının verildiği tarihten itibaren 3 ay içinde gerekli yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde ise sosyal ağ sağlayıcının internet trafiği bant genişliğinin yüzde 50 daraltılması için sulh ceza hakimliğine başvurabilecek.

KABUL EDERLERSE YÜZDE 75'İ AFFEDİLECEK

Başvurunun kabulüne ilişkin hakim kararının uygulanmasından itibaren 30 gün içinde söz konusu yükümlülüğün yerine getirilmemesi durumunda BTK Başkanı, sosyal ağ sağlayıcının internet trafiği bant genişliğinin yüzde 90'a kadar daraltılması için sulh ceza hakimliğine müracaat edebilecek. Sosyal ağ sağlayıcıları, yaklaşık 5 ay sonra dahi Türkiye'de temsilcilik açmayı kabul ederlerse kendilerine o güne kadar kesilen cezaların yüzde 75'i affedilecek.

Fazlı Şahan