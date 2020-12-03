Güneş sistemini tartışan gençlerden bilim gezisi
|03 Aralık 2020 07:20
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Konya'nın Altınekin ilçesinde, Güneş sistemi ve Dünya'nın hareketiyle ilgili
yaptıkları tartışmanın görüntüsünün sosyal medyada yayınlanmasıyla fenomen olan
4 genç, Konya Büyükşehir Belediyesi'ne ait Bilim Merkezi'ni gezdi. Gençlerden
Hasan Hüseyin Karaoğlu, ''Ben uygulamalı olarak arkadaşlarıma anlatmaya çalıştım
ama yanlış bilgilendirmişim. O gün neticeye varamamıştık. Araştırdık ve doğru
bilgiye ulaştık'' dedi. Tartışmalarıyla fenomen olan 4 gence gezileri sırasında
Bilim Merkezi tarafından teleskop hediye edildi.
Altınekin ilçesinde oturan Hasan Hüseyin Karaoğlu (18), Furkan Şaban Sarı (17), Nurullah Yıldız ( 17) ve Murat Seyit Kağnıcıoğlu'nun (18), yaklaşık 1, 5 ay önce arkadaşlarının evinde oturdukları sırada Güneş sistemi ve Dünya'nın hareketiyle ilgili tartışmalarının paylaşılan görüntüsü sosyal medyada hızla yayıldı. Sosyal medyada adeta fenomen olan 4 genç bugün Konya Büyükşehir Belediyesi'ne ait Bilim Merkezi'ni gezerek önce teleskopla gökyüzünü baktı, ardından da güneş sistemi ve dünyanın hareketleriyle ilgili uzmanlardan bilgi aldı. 4 gence Bilim Merkezi tarafından teleskop hediye edildi.
Aynı lisede 12'nci sınıf öğrencisi olan Furkan Şaban Sarı da, ''Tarih konularını
çok seviyorum. İleride tarihçi olmayı istiyorum. Tartışmamız gece 03.00'e kadar
sürmüştü. Tabi bu konuları okullarımızda öğrendik ama o gün o sohbet ortamında
tartışırken bilgilerimiz karıştı, adeta bilgilerimizi de unuttuk. Görüntüleri
başka bir arkadaşımız sosyal medyadan paylaşmış'' diye konuştu.
Selçuk Üniversitesi Beyşehir Meslek Yüksek Okulu Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü 1inci sınıf öğrencisi Murat Seyit Kağnıcıoğlu da Yapılan yorumlarda herkes kendi düşüncesini söylüyor. Biz de zaten orada kendi düşüncemizi söyledik. Telefonu güneş olarak göstereceklerine telefondan araştırsalardı diyorlardı. Önemli olan insanın kendisinin araştırması ve bazı şeyleri kendisinin bildiğine inanmasıdır diye konuştu.
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